Der FV Ravensburg verlängert mit Simon Schwarz

Schwarz, der seit seinem Wechsel bereits 35 Oberligapartien für Ravensburg bestritten hat, ist in der aktuellen Saison aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. In allen 19 bisherigen Spielen stand er im Kader und kam regelmäßig zum Einsatz. Sein erstes Tor erzielte er in dieser Spielzeit beim Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC II. Der Verein würdigt insbesondere seine sportliche Entwicklung innerhalb kurzer Zeit: „Simon hat sich in seinem zweiten Jahr bei uns zum Stammspieler entwickelt und setzt mit seiner Vertragsverlängerung ein Zeichen!“

Simon Schwarz wird hier für sein erstes Tor gegen den KSC II von seinen Teamkollegen gefeiert – Foto: Inge Hartmann

Für Schwarz selbst war die Entscheidung zur Vertragsverlängerung eng mit seiner sportlichen und persönlichen Situation verbunden. Der Mittelfeldspieler betonte seine enge Bindung an Verein und Umfeld: „Ich freue mich, ein weiteres Jahr für den FV Ravensburg spielen zu dürfen. Aktuell fühle ich mich hier sehr wohl – durch das Team, das Umfeld und vor allem durch das Trainerteam, das mir großes Vertrauen schenkt.“

Diese Faktoren bilden für Schwarz die Grundlage, seine sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben. Seine Zielsetzung formuliert er klar und mit Blick auf die kommenden Jahre: „Ich möchte mich weiterhin bestmöglich weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir sportlich erfolgreich sind.“





Signal für Stabilität im Kader

Die Vertragsverlängerung von Simon Schwarz steht exemplarisch für den eingeschlagenen Weg des FV Ravensburg, Leistungsträger frühzeitig zu binden und damit sportliche Stabilität zu sichern. Nachdem sich Schwarz innerhalb kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt hat, unterstreicht seine Entscheidung die gewachsene Kontinuität im Kader. Der Verein bringt dies deutlich zum Ausdruck: „Lieber Simon - wir freuen uns, dass du den Weg weiterhin mit uns gehst.“