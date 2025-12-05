Der FV Ravensburg verlängert mit nächstem Nachwuchsspieler langfristig

Der FV Ravensburg setzt weiter konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Abwehrspieler Robert Bautz bis zum Sommer 2027 bindet der Oberligist ein weiteres Eigengewächs langfristig an den Verein. In der Mitteilung des Clubs heißt es: „Mit Robert Bautz verlängert ein weiteres Eigengewächs seinen Vertrag vorzeitig bis 2027.“ Zugleich wird der sportliche Weg des 19-Jährigen klar benannt: „Robert hat sich durch gute Leistungen in der U23 bereits in den Kader der Ersten Mannschaft gespielt und trainiert dort seit 4 Wochen mit.“ Der Verein fasst die Entwicklung mit einem deutlichen Signal zusammen: „Weiter so! 💪🏼💙“

Bautz, der in dieser Saison bislang 13 Einsätze für die zweite Mannschaft des FV Ravensburg in der Bezirksliga Bodensee absolviert hat, gehört zu den konstant eingesetzten Akteuren in der Defensive. Dabei steuerte er ein Tor sowie eine Vorlage bei. Die U23 des FV rangiert derzeit mit 18 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Das ursprünglich für das vergangene Wochenende angesetzte Derby gegen den Tabellenvierten VfL Brochenzell musste aufgrund der Platzverhältnisse kurzfristig abgesagt werden. Damit geht der FV Ravensburg II schon vorzeitig in die Winterpause.

Beim FV Ravenburg II stehen auch schon die ersten Transfers zur Winterpause fest: Kaan Ayhan kommt vom SC Hatlerdorf (Österreich). Den Verein verlassen werden Silas Heck (SGM Ummendorf/Fischbach und Mirza Hodzic (Vereinslos)

Seit einigen Wochen zählt Bautz nun fest zum Kader der ersten Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg. Damit wächst die Zahl der jungen Spieler im Aufgebot weiter an. Robert Bautz ist nach Paul Schwarz, Tyler Spitzlberger, Matteo Grabherr, Felix Wagner und Halil Yilmaz bereits der sechste Akteur im aktuellen Oberligakader des FV Ravensburg, der unter 20 Jahre alt ist. Die Vertragsverlängerung steht damit auch exemplarisch für den eingeschlagenen Kurs des Vereins, jungen Spielern frühzeitig Perspektiven zu bieten und ihnen den Übergang in den Aktivenbereich auf höchstem Amateur-Niveau zu ermöglichen.