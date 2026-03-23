Der FV Ravensburg verkündet eine weitere Vertragsverlängerung

Daler war zu Beginn dieser Saison vom Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen nach Ravensburg gewechselt und hat sich seither in bemerkenswert kurzer Zeit in den Vordergrund gespielt: „Yilmaz kam im vergangenen Sommer vom Oberliga Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen und hat seitdem für den FV Ravensburg 22 Oberliga und 3 Pokalspiele bestritten.“ Damit zählt der 26-Jährige bereits in seiner ersten Spielzeit zu den konstantesten Akteuren des Kaders.
Die Zahlen unterstreichen seine Rolle im Ravensburger Spiel. In der laufenden Oberliga-Saison erzielte Daler drei Tore, hinzu kommt ein weiterer Treffer im WFV-Pokalspiel gegen die SG Schorndorf. Vor allem aber seine Präsenz auf dem Platz macht ihn zu einem zentralen Bestandteil der Mannschaft. Mit 1903 Einsatzminuten liegt er in der internen Statistik auf Rang drei und hat sich damit auf Anhieb als Stammspieler etabliert.
Die Vertragsverlängerung fügt sich in eine Reihe von Personalentscheidungen ein, mit denen der FV Ravensburg in den vergangenen Wochen frühzeitig Leistungsträger an sich gebunden hat.
Zum Abschluss schreibt der FV Ravensburg folgendes in seiner Mitteilung: „Lieber Yilmaz - wir freuen uns, dass du bleibst!“ Die Verlängerung bis 2027 schafft für beide Seiten Planungssicherheit und stärkt den Kader auf einer Schlüsselposition.
Tabelle
1. VfR Aalen 22 17-3-2 55:14 54
2. VfR Mannheim 23 16-4-3 58:19 52
3. TSV Essingen 24 11-9-4 41:36 42
4. FC Nöttingen 23 13-2-8 60:42 41
5. SV Oberachern 24 12-5-7 34:40 41
6. FV Ravensburg 23 11-6-6 39:38 39
7. FC 08 Villingen (Ab) 24 10-6-8 42:40 36
8. Karlsruher SC II (Auf) 24 8-8-8 41:41 32
9. 1. CfR Pforzheim 23 7-8-8 43:43 29
10. TSG Backnang 24 8-5-11 35:47 29
11. Türkischer SV Singen (Auf) 24 9-2-13 36:58 29
12. SSV Reutlingen 23 7-7-9 35:37 28
13. Türkspor Neckarsulm (Auf) 24 7-6-11 30:35 27
14. 1. Göppinger SV (Ab) 24 7-5-12 37:35 26
15. 1. FC Normannia Gmünd 24 5-9-10 32:37 24
16. FSV Hollenbach 24 6-6-12 40:49 24
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 24 3-9-12 35:62 18
18. FC Denzlingen (Auf) 23 3-4-16 23:43 13