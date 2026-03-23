Der FV Ravensburg verkündet eine weitere Vertragsverlängerung

Daler war zu Beginn dieser Saison vom Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen nach Ravensburg gewechselt und hat sich seither in bemerkenswert kurzer Zeit in den Vordergrund gespielt: „Yilmaz kam im vergangenen Sommer vom Oberliga Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen und hat seitdem für den FV Ravensburg 22 Oberliga und 3 Pokalspiele bestritten.“ Damit zählt der 26-Jährige bereits in seiner ersten Spielzeit zu den konstantesten Akteuren des Kaders.

Die Zahlen unterstreichen seine Rolle im Ravensburger Spiel. In der laufenden Oberliga-Saison erzielte Daler drei Tore, hinzu kommt ein weiterer Treffer im WFV-Pokalspiel gegen die SG Schorndorf. Vor allem aber seine Präsenz auf dem Platz macht ihn zu einem zentralen Bestandteil der Mannschaft. Mit 1903 Einsatzminuten liegt er in der internen Statistik auf Rang drei und hat sich damit auf Anhieb als Stammspieler etabliert.