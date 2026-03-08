Der FV Ravensburg verkündet die nächste Vertragsverlängerung Kevin Wistuba bleibt bis 2027 von Matthias Kloos · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Kevin Wistuba bei der Vertragsunterschrift. – Foto: Alexander Heumann

Mit der Vertragsverlängerung von Kevin Wistuba setzt der FV Ravensburg seinen Kurs der personellen Kontinuität fort. Der Oberligist teilte am Sonntag mit, dass der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen weiterhin auf Hochtouren. Es freut uns sehr euch heute verkünden zu können, das mit Kevin Wistuba ein weiterer Spieler aus dem aktuellen Kader seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat!“

Für den FV Ravensburg ist diese Personalie ein weiteres Signal, dass Leistungsträger frühzeitig gebunden werden sollen. Wistuba war zur Saison 2024/25 vom FV Biberach gekommen und hat sich seitdem zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt. Der Verein verweist in seiner Mitteilung auf diesen Weg: „Kevin kam zur Saison 2024/25 zum FV Ravensburg und geht nun in seine dritte Saison.“ Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler zählt in der laufenden Oberliga-Saison zu den konstantesten Akteuren des Kaders. In bislang 20 Partien kam er in dieser Spielzeit zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Damit unterstreicht Wistuba seine Rolle als Stammspieler in einem Team, das sich in der Oberliga Baden-Württemberg im oberen Tabellenbereich etabliert hat.