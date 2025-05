Der FV Ravensburg kann Stürmer um weitere zwei Jahre an sich binden

„Der FV Ravensburg freut sich sehr darüber, dass mit Daniele Gabriele der torgefährlichste Spieler in diesem Team und in dieser Saison seinen Vertrag ligaunabhängig um zwei Jahre verlängert hat“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. Gabriele kam im Sommer 2023 vom Regionalligisten FV Illertissen nach Oberschwaben und hat sich seither als feste Größe in der Offensive etabliert. In 29 Oberligaspielen erzielte der 30-Jährige bislang zwölf Treffer – so viele wie kein anderer Spieler im Kader.

Mit seiner Unterschrift über die laufende Saison hinaus setzt Gabriele laut Verein ein „wichtiges Zeichen für die neue Saison“. Denn unabhängig vom noch nicht gesicherten Klassenerhalt soll der personelle Kern der Mannschaft frühzeitig gefestigt werden. Gabriele selbst äußerte sich in einer kurzen Videobotschaft direkt an die Anhängerschaft: „Hallo liebe FV-Fans, ich freue mich riesig, euch mitteilen zu dürfen, dass ich meinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängere. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch und hoffe auf ganz viel sportlichen Erfolg.“

Identifikationsfigur in schwieriger Phase

Die Vertragsverlängerung des Routiniers kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der FV Ravensburg befindet sich zwei Spieltage vor Saisonende im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg. Der Rückstand auf den rettenden Tabellenplatz beträgt derzeit vier Punkte. Dennoch bekennt sich Gabriele in einer Phase der Ungewissheit klar zum Verein – auch für die mögliche Zukunft in der Verbandsliga.

„Daniele identifiziert sich voll mit dem FV Ravensburg“, betont der Club in seiner Mitteilung.



Der gebürtige Allgäuer spielte unter anderem für den SC Freiburg II, VfB Stuttgart II, Wacker Innsbruck, Carl Zeiss Jena, Türkgücü München, SSV Ulm 1846 Fussball und den TSV Steinbach Haiger, ehe er über Illertissen zum FV Ravensburg wechselte. Seine Erfahrung aus über 100 Spielen in den Regionalligen sowie auch aus einigen Spielen im Profibereich kann der FV momentan gut gebrauchen.