Der FV Olympia Laupheim ist in Kressbronn zu Gast

– Foto: Fabian Enzensperger

Der SV Kressbronn empfängt im Nachholspiel den FV Olympia Laupheim. Während die Gastgeber als Vorletzter Wiedergutmachung für die klare Niederlage am vergangenen Wochenende betreiben möchten, will der FV Olympia Laupheim als Siebter wieder weiter nach oben klettern.



Der SV Kressbronn (16.) steht nach dem 1:6 beim TSV 1889 Buch massiv unter Druck und braucht im Nachholspiel dringend Punkte im Abstiegskampf. Der FV Olympia Laupheim (7.) reist dagegen mit Selbstvertrauen an, nachdem die SSG Ulm 99 zuletzt klar mit 3:0 besiegt wurde. Bereits am 23. Spieltag zeigte Kressbronn mit dem 2:1 gegen den TSV Neu-Ulm, was im eigenen AssBau-Stadion möglich ist. Während Laupheim nach dem ersten Sieg in diesem Jahr nachlegen möchte.



