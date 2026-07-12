Der FV Olympia Laupheim gewinnt den Stadtpokal 2026 Olympia Laupheim besiegt im Finale den SV Sulmetingen mit 5:1 von Otto Marx/Matthias Kloos · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Otto Marx

Am gestrigen Samstag fand auf dem Sportgelände des SV Sulmetingen zum dritten Mal der Laupheimer Stadtpokal statt. Vier Mannschaften spielten an diesem Tag um den Turniersieg, abgerundet wurde der Tag durch ein Einlagespiel der E-Jugend.

Im ersten Halbfinale traf der FV Olympia Laupheim (Landesliga Staffel 4) auf den SV Baustetten (Bezirksliga Oberschwaben) und konnte dieses Spiel um den Stadtpokal mit 2:1 für sich entscheiden. Im zweiten Halbfinale setzte sich der Bezirksligist SV Sulmetingen mit 4:1 gegen den Kreisliga-A Aufsteiger FC Inter Laupheim durch.



Im Finale gewann die Olympia gegen den Gastgeber und Ausrichter SV Sulmetingen nach einem 0:1 Rückstand deutlich mit 5:1. Hannes Schacher hatte nach etwa 25 Minuten den Ausgleichstreffer für Olympia Laupheim mit einem knallharten Schuss unter die Latte erzielt. Rückkehrer Moriz Stöhr erhöhte dann in der 30. Minute nach Flanke von Brikeldo Dashi auf 2:1 für die Olympia. Schon drei Minuten nach Wiederanpfiff schaffte Leon Milanovich das 3:1. In der 48. Minute war Hugo Höfner der Torschütze zum 4:1.