Der FV Möhringen ist die Schießbude der Liga. Was soll's!

Der FV Möhringen hat in der Fußball-Landesliga bisher mit Abstand die meisten Gegentore kassiert. Dennoch steht die Mannschaft auf einem Mittelfeldplatz: Der Grund: Der FVM trifft selbst auch oft.

"Ja", sagt Sheriff Bah lachend, "wir haben tatsächlich ein sensationelles Torverhältnis." Möhringens Trainer staunt manchmal selbst, was ihm sein Team Woche für Woche anbietet. Am besten ist das wohl mit dem Wort "Spektakel" beschrieben. Fast immer erleben die Zuschauer, vor allem bei den Heimspielen, ein solches. Die Zahlen lesen sich beeindruckend – oder eben erschreckend: In 15 Spielen haben die Möhringer 41 Treffer erzielt, eine Traumquote und hinter dem SV Aasen (42) ligaweit der beste Wert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.