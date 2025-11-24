Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Emotionen pur: Möhringens Trainer Sheriff Bah erlebt eine Saison der Extreme. – Foto: Wolfgang Scheu
Der FV Möhringen ist die Schießbude der Liga. Was soll's!
FV Möhringen hat in der Fußball-Landesliga bisher mit Abstand die meisten Gegentore kassiert.
Der FV Möhringen hat in der Fußball-Landesliga bisher mit Abstand die meisten Gegentore kassiert. Dennoch steht die Mannschaft auf einem Mittelfeldplatz: Der Grund: Der FVM trifft selbst auch oft.
"Ja", sagt Sheriff Bah lachend, "wir haben tatsächlich ein sensationelles Torverhältnis." Möhringens Trainer staunt manchmal selbst, was ihm sein Team Woche für Woche anbietet. Am besten ist das wohl mit dem Wort "Spektakel" beschrieben. Fast immer erleben die Zuschauer, vor allem bei den Heimspielen, ein solches. Die Zahlen lesen sich beeindruckend – oder eben erschreckend: In 15 Spielen haben die Möhringer 41 Treffer erzielt, eine Traumquote und hinter dem SV Aasen (42) ligaweit der beste Wert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.