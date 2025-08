Der FV Ettenheim-Altdorf ist noch mitten in der Findungsphase

Das Testspiel des neu gegründeten FC Ettenheim-Altdorf gegen den Verbandsligisten SC Lahr war über 60 Minuten die erwartet einseitige Begegnung. So unterschiedlich die Ausgangssituation beider Vereine am Samstag war, so deutlich war das Ergebnis. 30 Minuten lang wehrte sich der Bezirksligist wacker, die Lahrer Führung nach einer halben Stunde war der Dosenöffner, zur Pause stand es 3:0. Die zweiten 45 Minuten gehörten dann allein dem SC Lahr, der reihenweise Chancen vergab, die Gastgeber auf dem Altdorfer Sportplatz kamen kaum mehr aus der eigenen Hälfte, und es wurde deutlich: Lahrs Trainer Sascha Schröder hat ein Luxusproblem. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.