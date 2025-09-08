Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FVD-Torwart Stanislav Samson gibt die Richtung an. Die Dinglinger Torleute mussten in den vergangenen vier Partien insgesamt 20-mal hinter sich greifen. – Foto: Wolfgang Künstle
Der FV Dinglingen unterliegt in Zell und ist weiterhin punktlos
Der FV Dinglingen kassiert in der Fußball-Bezirksliga die nächste Packung. Individuelle Fehler bringen den Aufsteiger um den Lohn seiner Arbeit.
Der FC Ettenheim-Altdorf findet hingegen in die Spur.
Der Grund für die Misere im Lahrer Westen ist einfach zu benennen, die Lösung hingegen könnte sich schwieriger darstellen. "Wir machen zu viele individuelle Fehler", sagt Kapitän David Wagner, der alle fünf Treffer im Pokalspiel vergangenen Mittwoch höchstpersönlich erzielte und am Ende beim Remis gegen den niederklassigeren Kontrahenten doch mit leeren Händen dastand. "Manchmal fehlen uns selbst die Worte."