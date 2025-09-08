 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
FVD-Torwart Stanislav Samson gibt die Richtung an. Die Dinglinger Torleute mussten in den vergangenen vier Partien insgesamt 20-mal hinter sich greifen.
FVD-Torwart Stanislav Samson gibt die Richtung an. Die Dinglinger Torleute mussten in den vergangenen vier Partien insgesamt 20-mal hinter sich greifen. – Foto: Wolfgang Künstle

Der FV Dinglingen unterliegt in Zell und ist weiterhin punktlos

Der FV Dinglingen kassiert in der Fußball-Bezirksliga die nächste Packung. Individuelle Fehler bringen den Aufsteiger um den Lohn seiner Arbeit.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Offenburg
Seelbach
Elgersweier
Rammersweier
Oppenau

Der FC Ettenheim-Altdorf findet hingegen in die Spur.

Der Grund für die Misere im Lahrer Westen ist einfach zu benennen, die Lösung hingegen könnte sich schwieriger darstellen. "Wir machen zu viele individuelle Fehler", sagt Kapitän David Wagner, der alle fünf Treffer im Pokalspiel vergangenen Mittwoch höchstpersönlich erzielte und am Ende beim Remis gegen den niederklassigeren Kontrahenten doch mit leeren Händen dastand. "Manchmal fehlen uns selbst die Worte."

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 08.9.2025, 22:14 Uhr
Wolfgang Künstle (BZ)Autor