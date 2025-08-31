Der FV Dinglingen kassiert gegen Fautenbach die dritte Niederlage

Freundlich lächelnd stand David Wagner nach Schlusspfiff zum Pressegespräch bereit, doch die Ratlosigkeit war aus dem Gesichtsausdruck des FVD-Kapitäns zu lesen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in der Bezirksliga nun ein 0:5 auf eigenem Platz – irgendwie hatte man sich das alles ganz anders vorgestellt. "Heute war ein Klassenunterschied zu sehen", räumte Wagner zerknirscht ein.

Dabei hatten viele Fußballkenner die Dinglinger in der Tabelle weit vorne gesehen, Wagner selbst auch. Vom vorderen Drittel war teils die Rede. "Das hatten wir uns anders vorgestellt", sagt Wagner und sucht nach Gründen. Nach der überragenden Runde samt Meisterschaft in der Kreisliga A Süd hat sich die Mannschaft noch einmal kräftig verstärkt. Doch noch immer herrscht Urlaubszeit, "und viele Spieler sind in ihre Heimat geflogen", erklärt Wagner, die bei dem bunten, internationalen Haufen oftmals ein bisschen weiter weg liegt. Seit Samstag seien nun zwar die meisten wieder zurück, doch um Fußball, ahnt Wagner, hätten sich in den Ferien die wenigsten gekümmert. Die Daheimgebliebenen, darunter auch einige Neuzugänge, mussten auf ungewohnten Positionen in das Konstrukt finden. Es klingt plausibel und liefert den Lösungsansatz gleich mit: Durchhalten, weiter Gas geben, bis die Automatismen greifen.

Tore: 0:1 Vath (22.), 0:2, 0:3 Raz (23., 38.), 0:4 Jörger (46.), 0:5 Vath (61.). Schiedsrichter: Karatas (Gengenbach). Rot: Duschkin (53./FVD), Zuschauer: 80.