In diesem Kopfballduell setzt sich der Sulzer Jonas Schmieder gegen Daniel Kaufmann durch. Am Ende hatten aber die Dinglinger den Kopf oben. – Foto: Horst Künstle
Der FV Dinglingen gewinn das Lahrer Stadtderby mit 5:3
In einem wilden Stadtderby gewinnt die Elf von Trainer Andrej Zerr mit 5:3 beim FV Sulz.
Der FV Dinglingen ist derzeit nicht aufzuhalten: In einem wilden Stadtderby gewinnt die Elf von Trainer Andrej Zerr mit 5:3 beim FV Sulz. Dabei steht es nach 18 Minuten bereits 4:1.
"80 Minuten lang haben wir ganz gut gespielt", sagte der Sulzer Trainer Ümit Sen am Montag, doch er spricht auch von acht schwarzen Minuten, in denen der Gegner viermal aufs Tor geschossen und viermal getroffen hat. "Dabei hatten wir schon geführt und waren gut in der Partie." Jens Kiesele hatte bereits in der dritten Minute die Führung für die Gastgeber an der Stellfalle erzielt. Dann jedoch überrollte eine Dinglinger Welle die Schwarz-Gelben: Zweimal Roman Bulgakov, Kapitän David Wagner und Thomas Klein trafen ins Tor der konsternierten Sulzer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.