Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Sonnigen Zeiten scheint das Dinglinger Trainerduo Andrej Zerr (vorne) und Artjom Scheibel entgegenzusehen. – Foto: Wolfgang Künstle
Der FV Dinglingen bezwingt den FSV Seelbach mit 5:1
Der SV Rust ergattert immerhin einen Punkt beim 1:1 in Fautenbach
Der FV Dinglingen findet immer besser in die Spur und deklassiert den FSV Seelbach mit 5:1. Der SV Rust ergattert immerhin einen Punkt beim 1:1 in Fautenbach.
Hart waren die ersten Spieltage des FV Dinglingen nach dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Ein Tiefpunkt schien Ende August und Anfang September erreicht, als die Kicker aus dem Lahrer Westen wettbewerbsübergreifend 20 Tore in vier Spielen kassierten, dabei in Nesselried aus dem Bezirkspokal ausschieden. Doch die 1:6-Klatsche drei Tage später – es war der 6. September – in Zell stellte das plötzliche Ende der Talfahrt dar, ganz so, als wäre sie ein Weckruf für die Dinglinger gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.