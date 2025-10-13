Der FV Dinglingen bezwingt den FSV Seelbach mit 5:1

Hart waren die ersten Spieltage des FV Dinglingen nach dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Ein Tiefpunkt schien Ende August und Anfang September erreicht, als die Kicker aus dem Lahrer Westen wettbewerbsübergreifend 20 Tore in vier Spielen kassierten, dabei in Nesselried aus dem Bezirkspokal ausschieden. Doch die 1:6-Klatsche drei Tage später – es war der 6. September – in Zell stellte das plötzliche Ende der Talfahrt dar, ganz so, als wäre sie ein Weckruf für die Dinglinger gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.