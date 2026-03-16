Der FV Dinglingen besiegt in der Bezirksliga den Zeller FV mit 2:1

Der Dinglinger Stürmer Roman Bulgakov (schwarze Spielkleidung ) überwindet den Zeller Torhüter Stefan Petrovic und erzielt die 1:0-Führung für sein Team. – Foto: Johannes Barthmes

Rund 250 Zuschauer wollten im Lahrer Bürgerpark das Aufsteiger-Duell zwischen dem FV Dinglingen und dem Zeller FV erleben. Sie sahen auf dem Kunstrasen eine spannende Begegnung, die dem Tabellenführer aus Zell die zweite Niederlage binnen vier Tagen bescherte. Dem 4:5 in Fautenbach folgte ein 1:2 (0:1) in Lahr. Darüber lachte sich der an diesem Wochenende spielfreie SV Rust ins Fäustchen. Der Tabellendritte liegt nun nur einen Zähler – bei einem Spiel weniger – hinter den Zellern und Fautenbachern. Dies ist auch eine Folge des unerwarteten 0:5-Debakels des SV Fautenbach am Sonntagnachmittag in Elgersweier.

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