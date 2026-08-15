Der FV Bonn-Endenich startet ein langfristiges Projekt

Bonn-Endenich hat große Zukunftspläne – Foto: Boris Hempel

Beim FV Bonn-Endenich ist in diesem Sommer einiges in Bewegung geraten. Während auf dem Platz intensiv an der neuen Mannschaft gearbeitet wird, soll sich gleichzeitig der gesamte Verein weiterentwickeln. Neue sportliche Strukturen, eine modernere Außendarstellung und eine intensivere Vereinsarbeit bilden dabei die Grundlage für ein Projekt, das deutlich über die kommende Saison hinausgehen soll.

Besonders positiv fällt Köppes Blick auf die neue Mannschaft aus. Trotz der zahlreichen Veränderungen sei es schnell gelungen, eine Einheit zu bilden. Für den Sportdirektor steht dabei nicht allein die fußballerische Qualität im Mittelpunkt.

Die zahlreichen Zugänge haben zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Intern soll die Entwicklung des Vereins jedoch nicht an einzelnen Spielern festgemacht werden. Vielmehr verstehen die Verantwortlichen den personellen Umbruch als Startpunkt einer langfristigen Entwicklung. "Natürlich freuen wir uns darüber, dass unsere Neuzugänge so viel Aufmerksamkeit erzeugen. Aber unser Ziel ist deutlich größer als eine gute Saison. Wir möchten hier etwas Nachhaltiges aufbauen. Eine Mannschaft, die sich über Jahre entwickelt, die den Verein trägt und mit der sich unsere Mitglieder, Fans und Sponsoren identifizieren können“, erklärte Sportdirektor Markus Köppe.

Bei der Kaderplanung legt der FV den Fokus zudem auch auf regionale Punkte. Ein Teil der neuen Spieler stammt aus Bonn oder der unmittelbaren Umgebung. Diesen regionalen Weg möchte Endenich künftig noch stärker verfolgen.

"Was mich persönlich am meisten begeistert, ist gar nicht zuerst die fußballerische Qualität – obwohl diese ohne Frage vorhanden ist. Es ist das Miteinander. Vom ersten Training an hatte man das Gefühl, dass diese Jungs zusammenpassen", verriet der Verantwortliche. Weiter führte er aus: "Zwischen den Spielern der vergangenen Saison und unseren Neuzugängen gibt es überhaupt keine Grüppchenbildung. Jeder unterstützt jeden, jeder arbeitet füreinander. Man merkt einfach, dass hier starke Charaktere zusammengekommen sind.“

"Wir wollten bewusst Bonner Jungs nach Endenich holen. Spieler, die wissen, was dieser Verein bedeutet, die sich mit der Region identifizieren und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Genau dieses Gefühl spürt man momentan jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb dieser Mannschaft ist außergewöhnlich. Für mich fühlt es sich so an, als würden diese Jungs schon seit Jahren zusammenspielen", verriet Köppe.

Doch nicht nur der Cheftrainer zeigte sich begeistert von der neu zusammengestellten Mannschaft. Auch Trainerteam und sportliche Leitung nehmen die Atmosphäre innerhalb des Kaders positiv wahr. Die hohe Trainingsintensität, der gegenseitige Respekt und die Bereitschaft, füreinander einzustehen, sollen die Basis für die weitere Entwicklung bilden.

Auch neben dem Platz soll sich Endenich entwickeln

Parallel zum sportlichen Bereich arbeitet der FV Endenich an seinem öffentlichen Auftritt. Ein vollständig überarbeiteter Social-Media-Auftritt soll die Kommunikation mit Mitgliedern, Fans und Sponsoren intensivieren. Spieltagsgrafiken, Gegnerchecks, Vor- und Nachberichte, Einblicke hinter die Kulissen und Informationen aus dem Vereinsleben gehören künftig zum Konzept.

Für die mediale Neuausrichtung ist LaBima verantwortlich, das gemeinsam mit dem Verein ein modernes Konzept entwickelt hat. Mit FVE TV wurde darüber hinaus ein eigenes Format ins Leben gerufen. Interviews, Hintergrundgeschichten und exklusive Einblicke in den Vereinsalltag sollen zeigen, was den FV Endenich ausmacht. Aktuell hat der Verein 1637 Follower auf Instagram (Stand 15. August 2026). Mit Blick auf die Zukunft sollen weitere aufgrund des neuen Medienkonzepts folgen.

„Wir möchten transparenter werden. Unsere Mitglieder, Fans und Sponsoren sollen sehen, mit welcher Leidenschaft hier gearbeitet wird. Wir wollen die Menschen auf unserem Weg mitnehmen und zeigen, dass hier etwas entsteht, worauf der gesamte Verein stolz sein kann“, betonte der Sportdirektor.

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Sponsoren des Vereins. Sie sollen die Entwicklung nicht nur finanziell begleiten, sondern Teil des eingeschlagenen Weges sein.

"Ohne unsere Sponsoren wäre vieles von dem, was wir aktuell aufbauen, überhaupt nicht möglich. Sie schenken uns Vertrauen und begleiten unseren Weg teilweise schon seit vielen Jahren. Dafür sind wir unglaublich dankbar", sagte Köppe. Er fügte noch hinzu: "Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir möchten unseren Partnern nicht nur sportlichen Erfolg zurückgeben, sondern einen Verein, der professionell arbeitet und auf den sie mit Stolz blicken können.“

Testspiel-Niederlagen sorgen nicht für Unruhe

Sportlich befindet sich die neu zusammengestellte Mannschaft noch in der Anfangsphase. Die vielen Neuzugänge müssen integriert, Abläufe automatisiert und die Spielidee verinnerlicht werden. Die ersten drei Testspiele gingen aus Sicht der Bonner verloren. Allerdings reagierte die Mannschaft auf die Niederlagenserie mit einem 4:2-Erfolg gegen die DJK Südwest Köln und einem 2:2-Remis gegen den SC Fortuna Bonn. Zugänge wie beispielsweise Robin Bird konnten in diesen Duellen ihre Torgefahr aufzeigen.

Das Ergebnis der jeweiligen Testspiele ist allerdings nur ein kleiner Teil der Bewertung in Endenich. "Natürlich wünschen wir uns Erfolgserlebnisse. Siege tun jeder Mannschaft gut und geben Selbstvertrauen. Aber wir wissen auch ganz genau, dass Testspiele Momentaufnahmen sind. Wir bewerten sie nicht nach dem Ergebnis, sondern danach, welche Entwicklung wir erkennen“, verriet der Sportdirektor.

Köppe erinnert dabei an die Aufstiegssaison 2022/23, in der die Vorbereitung ebenfalls nicht reibungslos verlief: "Damals lief unsere Vorbereitung ebenfalls alles andere als optimal. Wir haben Spiele verloren, mussten Rückschläge hinnehmen und längst nicht jeden Gegner vom Platz gefegt. Trotzdem entwickelte sich die Mannschaft Woche für Woche weiter und stand am Ende verdient als Aufsteiger in die Mittelrheinliga fest – noch vor dem SpVg Porz. Vielleicht ist das diesmal sogar ein gutes Omen“, sagte Köppe. Aus fünf Testspielen konnte seine Mannschaft damals nur zwei Siege sammeln. Mit drei Zählern Vorsprung auf Rang drei stieg der FV schlussendlich allerdings trotzdem auf.

Auf mögliche Parallelen zur damaligen Saison will sich der Sportdirektor jedoch nicht verlassen. "Wir verlassen uns nicht auf Zufälle oder Omen. Entscheidend ist die tägliche Arbeit. Wenn wir Woche für Woche Fortschritte machen, wird sich das früher oder später auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Trotzdem wünschen wir uns natürlich, dass wir uns die harte Arbeit auch bald mit einem Erfolgserlebnis belohnen – für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans", sagte er.

„Schritt für Schritt“ Richtung Mittelrheinliga

Der sportliche Anspruch des Vereins ist dennoch ambitioniert. Endenich möchte sich in der Landesliga dauerhaft in der Spitzengruppe etablieren und perspektivisch wieder den Sprung in die Mittelrheinliga schaffen. Gleichzeitig soll die Entwicklung nicht überstürzt werden.

"Wir wollen uns Schritt für Schritt zu einem Verein entwickeln, der allein durch seinen Namen für Qualität, Verlässlichkeit und ambitionierten Fußball steht. Nicht, weil wir laut darüber sprechen, sondern weil wir es Woche für Woche auf und neben dem Platz vorleben. Unser Anspruch ist es, einen Club aufzubauen, der sich nachhaltig entwickelt und auf den unsere Mitglieder, Fans, Sponsoren und die gesamte Region stolz sein können“, betonte Köppe.

Der FV blickt positiv auf die kommende Spielzeit

"Egal ob Vorstand, Trainerteam, Mannschaft, Ehrenamtliche oder Sponsoren – momentan ziehen wirklich alle an einem Strang. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl wird am Ende den Unterschied machen. Das ist die Basis, auf der wir unseren Verein langfristig weiterentwickeln möchten", erklärte der Sportdirektor abschließend.

Der Sommer 2026 soll beim FV Endenich deshalb nicht lediglich als Neustart für eine neue Landesliga-Saison in Erinnerung bleiben. Vielmehr sehen die Verantwortlichen die vergangenen Wochen als Beginn einer langfristigen Entwicklung. Eine charakterstarke Mannschaft, zahlreiche Bonner Spieler, engagierte Sponsoren und eine moderne Außendarstellung sollen dabei die Grundlage bilden.

Die gegnerischen Trainer der kommenden Saison sehen Bonn-Endenich als klaren Aufstiegsfavoriten. Mit Zugängen wie beispielsweise Bird, Jonas Degenhart, oder auch Tarik Dogan setzte der Verein ein deutliches Zeichen. Die Richtung ist somit klar. Endenich setzt auf Kontinuität statt Aktionismus und auf Gemeinschaft statt Einzelkämpfer. Ob sich diese Arbeit bereits in der kommenden Saison sportlich auszahlt, bleibt abzuwarten. Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung möchte der FV jedoch schaffen – und sich Schritt für Schritt zu einem Verein entwickeln, dessen Name für ambitionierten Fußball und professionelle Vereinsarbeit steht.