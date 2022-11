Der FV Bad Waldsee steuert auf erfolgsversprechendem Kurs

Diesen Kurs haben die Mitglieder und Verantwortlichen im 101. Vereinsjahr im Juni 2020 eingeschlagen. Das Vorstandsteam um Wolfgang Achberger (Finanzen), Jürg Senger (Sport) und Regina Cengel (seit 2021 Wälle Schranz für die Vereinsanlagen) hat für den Verein eine neue Strategie und Perspektive erarbeitet, die konsequent verfolgt wurde.

Vorstand Wolfgang Achberger: „Uns ist in den letzten beiden Jahren gelungen, das Vorstandsteam kompetent und verlässlich aufzubauen. Das Ehrenamt fordert Begeisterung für die Sache und persönlichen Einsatz. Wir freuen uns über alle, die an einer Mitarbeit in den einzelnen Ressorts interessiert sind – es gibt weiterhin viel zu tun, um unseren Jugendlichen und Aktiven möglichst optimale Bedingungen für das Fußballspielen zu bieten“.

Die Jugendarbeit – seit Jahren konstant erfolgreich – steht weiterhin im Fokus des Vereins. Nur durch die breite und umfassende Jugendausbildung und Förderung kann der Verein künftig bestehen.

Die bewährte Kooperation mit dem SV Reute in den älteren Jahrgängen zeigt, dass hier in beiden Vereinen optimale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Ausbildung der Spieler:innen erfolgen kann. Gerade in der Zeit nach den Pandemie-Einschränkungen können in den Jugendteams die Jungs und Mädels unter sehr guten Bedingungen das Fußballspiel erlernen, umfangreiche Bewegungserfahrungen machen und insbesondere die sozialen Kontakte intensivieren.

Das Frauenteam der SGM FV Bad Waldsee/SV Reute spielt seit der Saison 22/23 aufgrund einer besonderen Konstellation im Bezirk Riß. Das stark verjüngte Team um die neue Trainerin Lisa-Marie Weber, eine ehemalige Spielerin der Mannschaft, hat sich in der Hinspiel-Serie gut in der neuen Liga eingefunden und liegt in der Tabelle auf einem achtbaren 5. Tabellenplatz der Bezirksliga. Gerade im Juniorinnenbereich kann der Verein einen starken Zuwachs der Spielerinnen verzeichnen. Das Trainerteam freut sich immer über neue Spielerinnen, die jederzeit zum Training vorbeikommen können.

Im Aktiven Herrenbereich hat sich das Jahr 2022 mit einem beständigen Aufwärtstrend gezeigt.

Mit dem Start der Rückserie der letzten Saison wurde mit Julian Madlener ein neuer Trainer für die aktiven Mannschaften verpflichtet. Gemäß der Strategie des Vereins setzt er überwiegend auf Spieler aus der eigenen Jugend. Dieses sehr junge Team konnte die Rückrunde der Saison 21/22 mit einer deutlichen Leistungssteigerung zu Ende spielen.