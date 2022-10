Der FV Bad Schussenried gewinnt bei der SG Öpfingen mit 2:4

Die Violetten gingen durch den derzeit glänzend aufgelegten Torjäger Bonelli bereits in der 20. Minuten nach schöner Vorarbeit durch S. Liebhardt mit 0:1 in Führung. Wenige Minuten später schlug Bonelli erneut zu und erhöhte auf 0:2.

Die Gastgeber kamen nun besser ins Spiel und konnten nach einem schönen Angriff noch vor der Halbzeit auf 1:2 verkürzen. Nach der Halbzeit hatte die SG Öpfingen mehr vom Spiel, konnte diese leichte Überlegenheit jedoch nicht in Torchancen umwandeln. So war es ein schön gespielter Konter des FVS den Tobias Kling mustergültig zum 1:3 einschob. Die Gastgeber blieben gefährlich und erzielten nur 4 Minuten später das 2:3. Für die Vorentscheidung sorgte dann Andre Laubheimer, nach einer schönen Einzelleistung und präzisem Abschluss erzielte dieser das 2:4 und somit auch den Endstand.



Die zweite Vertretung des FVS war beim Spitzenreiter TSV Siegmaringendorf gefordert. Nach ordentlicher Gegenwehr verlor man das Spiel ein wenig zu hoch mit 4:0.



Vorausschauend für die kommenden Spiele am Wochenende:

Sonntag 30.10.2022, 13:15 Uhr FV Bad Schussenried II : SV Bingen

Sonntag 30.10.2022, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried : SV Hohentengen