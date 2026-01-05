Der FV Bad Saulgau trennt sich von seinem Trainer

Der FV Bad Saulgau hat zur Winterpause eine weitreichende sportliche Entscheidung getroffen. Nach einer Hinrunde, die den Verein mit 14 Punkten auf Rang 15 der Bezirksliga Oberschwaben und damit auf einem direkten Abstiegsplatz zurückließ, reagierten die Verantwortlichen mit einem Wechsel an der Seitenlinie. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell zwei Punkte.

Im Zentrum der Entscheidung steht Selim Uzunpolat, der seit der Saison 23/24 als Spielertrainer beim FV Bad Saulgau tätig war. In der Spielzeit 24/25 führte er die Mannschaft zum Aufstieg aus der Kreisliga A1 Oberschwaben in die Bezirksliga. Zuvor hatte er bereits zwei Jahre als Co-Spielertrainer gearbeitet. Dennoch entschied sich der Verein nun für eine Trennung, in der offiziellen Mitteilung heißt es: „Wir müssen sportlich neue Impulse setzen und haben uns daher entschlossen, Selim von seinen Aufgaben als Trainer zu entbinden. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Denn Selim war für den FV Bad Saulgau nicht nur Trainer und Spieler, sondern vor allem ein verlässlicher und respektvoller Mensch innerhalb unseres Teams.“

Die Würdigung der bisherigen Arbeit bleibt ein zentraler Bestandteil der Erklärung. „Für seinen Einsatz und seinen Umgang mit der Mannschaft bedanken wir uns ausdrücklich.“ Auch über das Ende der Zusammenarbeit hinaus unterstreicht der Verein die Verbundenheit: „Auch wenn wir sportlich umdenken mussten, bleibt Selim ein Teil unseres Vereins. Für Selims weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute.“