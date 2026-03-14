Der Fußballprofi in Beines Soccercamp

Der Gründer der Fußballschule beschreibt die Idee hinter seinem Konzept so: „Wir möchten Kindern Spaß am Fußball vermitteln und wichtige Werte wie Teamgeist und Fairness stärken. Gleichzeitig bieten wir Vereinen ein attraktives Camp-Angebot, das ohne großen organisatorischen Aufwand umgesetzt werden kann.“

Der Trainerpool der DB-Soccercamps bestehe aus erfahrenen Übungsleitern und Spielern aus unterschiedlichen Bereichen des Fußballs. Einer der bekanntesten ist Julius Paris vom MSV. „Wenn ich es mal wieder schaffen sollte, vorbeizukommen, dann bringe ich natürlich auch Autogramme mit. Ich gebe mein Wissen gerne an den Nachwuchs weiter. Und klar dürfen alle Kinder im Elfmeterschießen gegen mich antreten. Das ist meistens der größte Wunsch der Kids.“

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: