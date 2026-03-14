Der Fußballprofi in Beines Soccercamp

Am vergangenen Sonntag erlebte Julius Paris den 4:2-Heimerfolg des Drittligisten MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken als Ersatztorwart mit. Der 24-Jährige spielt seit Januar 2025 für die Zebras. Wenn’s seine knappe Zeit als Fußballprofi erlaubt, schaut er bei den Soccercamps vom Xantener Daniel Beine vorbei. „Ich würde mich freuen, wenn’s in diesem Jahr wieder klappen würde. Das entscheidet sich aber immer erst kurzfristig“, sagte Paris, der Beine gut kennt und ihn selber als U19-Trainer beim KFC Uerdingen erlebt hat.
Für seine Fußballcamps im kommenden Juli kündigt Beine jetzt eine besondere Aktion an: „Mit einem starken Zeichen für soziales Engagement unterstützt die Firmengruppe Schnickers junge Sportbegeisterte aus der Region. Das Unternehmen übernimmt die Finanzierung von zehn Teilnehmerplätzen.“ Und zwar für die Camps beim SV Sonsbeck (22. bis 24. Juli), Büdericher SV (22. bis 24. Juli) oder 1. FC Lintfort (20. bis 22. Juli). Der 38-Jährige weiter: „Damit erhalten Kinder, deren Familien sich eine Teilnahme sonst nur schwer leisten könnten, die Chance, aktiv an einem professionellen Fußballcamp teilzunehmen.“
Bewerbungen können per E-Mail an info@dbsoccercamps.de eingereicht werden. Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und informiert, so Beine, aktuell Coach des Landesligisten SG Unterrath.
Der Gründer der Fußballschule beschreibt die Idee hinter seinem Konzept so: „Wir möchten Kindern Spaß am Fußball vermitteln und wichtige Werte wie Teamgeist und Fairness stärken. Gleichzeitig bieten wir Vereinen ein attraktives Camp-Angebot, das ohne großen organisatorischen Aufwand umgesetzt werden kann.“
Der Trainerpool der DB-Soccercamps bestehe aus erfahrenen Übungsleitern und Spielern aus unterschiedlichen Bereichen des Fußballs. Einer der bekanntesten ist Julius Paris vom MSV. „Wenn ich es mal wieder schaffen sollte, vorbeizukommen, dann bringe ich natürlich auch Autogramme mit. Ich gebe mein Wissen gerne an den Nachwuchs weiter. Und klar dürfen alle Kinder im Elfmeterschießen gegen mich antreten. Das ist meistens der größte Wunsch der Kids.“
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