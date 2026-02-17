Der Fußballkreis Kleve-Geldern erwacht aus seinem Winterschlaf

So gehört sich das. Die Winterpause im Fußball-Kreis Kleve/Geldern endet in dieser Woche gleich mit mehreren Paukenschlägen. Während offiziell die Fastenzeit startet, können sich die Anhänger die Leckerbissen auf den Sportplätzen aussuchen und schmecken lassen.
Im Kreispokal werden die Mannschaften ermittelt, die sich für das Halbfinale qualifizieren und damit in jedem Fall beim Endspieltag dabei sind, der am Ostermontag (6. April) über die Bühne geht. Und in der Gruppe 1 der Kreisliga B treffen gleich einmal die vier Mannschaften in direkten Duellen aufeinander, die aktuell in der Tabelle ganz unten zu finden sind. Außerdem kämpft Topfavorit SG Kessel/Ho-Ha um die Rückkehr an die Tabellenspitze. Hier die Topspiele im Überblick:
Siegfried Materborn – DJK Twisteden (Pokal, Mittwoch, 20 Uhr). Der Gastgeber setzt alles daran, den Gegner aus dem Kevelaerer Ortsteil in der kommenden Saison auch in der Meisterschaft begrüßen zu dürfen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Siegfried Materborn begibt sich mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Aldekerk in die entscheidende Phase des Titelrennens in der Kreisliga A. Auf der anderen Seite der Bezirksligist, der zuletzt eine bittere 2:3-Heimniederlage im Derby gegen den TSV Weeze einstecken musste und damit das Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen etwas aus den Augen verloren hat. In der Siegfried-Kampfbahn in der Klever Oberstadt ist schon so mancher Favorit gestolpert. Der Ausgang dieses Pokalduells erscheint völlig offen – es riecht förmlich nach einer Verlängerung.
Uedemer SV – Sportfreunde Broekhuysen (Pokal, Donnerstag, 20 Uhr). Im Vorfeld der Saison war der Uedemer SV vielfach als Topfavorit gehandelt worden. Die Realität im Kreisliga-Oberhaus sieht mit Platz vier und zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Siegfried Materborn aktuell etwas anders aus. Für das Pokal-Viertelfinale hat sich die Mannschaft zuletzt mit einem 8:5 im Test beim B-Liga-Spitzenklub SV Bedburg-Hau etwas warmgeschossen. Spielertrainer Peter Janßen dürften bei dieser Gelegenheit die drei Gegentore in den letzten zehn Minuten allerdings nicht gefallen haben. Der Bezirksligist aus Broekhuysen befindet sich bereits wieder in einer glänzenden Verfassung und bereitet sich intensiv auf das Abenteuer Landesliga Nummer drei vor. „Wir nehmen die Aufgabe in Uedem sehr ernst und wollen uns für das Halbfinale qualifizieren. Der Wettbewerb hat durch die Einführung des Endspieltags noch einmal deutlich an Attraktivität gewonnen“, sagt Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.
SG Kessel/Ho-Ha – SV Rindern II (B-Liga, Freitag, 19.30 Uhr). Der Gastgeber (36 Punkte) hat die große Chance, mit einem Heimsieg dorthin zurückzukehren, wo er nach Meinung vieler Experten hingehört: an die Tabellenspitze. Aktuell liegen die SV Bedburg-Hau (38 Punkte) und Germania Wemb (37) vorn, die jeweils ein Spiel mehr ausgetragen haben. Das lässt sich am Freitagabend korrigieren. Die junge Mannschaft von der Wasserburg, die sich für die Rückserie einiges vorgenommen hat, wird versuchen, den Favoriten möglichst lange zu ärgern. Im Hinspiel gelang dies nicht. Die SG Kessel/Ho-Ha lag in Rindern schnell mit 2:0 vorn und brachte diese Führung anschließend locker ins Ziel.
Rheinwacht Erfgen – Concordia Goch (B-Liga, Freitag, 20 Uhr). Verlieren verboten lautet für beide Mannschaften die Devise in diesem Kellerduell. Die Gäste aus Goch (elf Punkte) trennt aktuell nur das etwas bessere Torverhältnis gegenüber Verfolger SuS Kalkar von der Abstiegszone. Noch düsterer sieht die Lage der Rheinwacht aus, die vor der Winterpause gerade einmal acht Zähler verbuchen konnte. Im Falle einer Niederlage benötigt das Schlusslicht schon ein gutes Fernrohr, um irgendwo am Horizont noch das rettende Ufer entdecken zu können.
SuS Kalkar – SV Grieth (B-Liga, Sonntag, 15 Uhr). Drittletzter gegen Vorletzter – das Derby auf dem Sportplatz an der Hanselaerstraße wird am Sonntag mit Sicherheit auch der eine oder andere Anhänger der SV Hönnepel-Niedermörmter verfolgen. Der Klub von der Düffelsmühle bildet in der kommenden Saison mit den Kickern aus der Stadt eine Spielgemeinschaft. Damit dieses Projekt in der Kreisliga B an den Start gehen kann, muss der SuS zunächst einmal den Klassenerhalt schaffen. Ein Sieg gegen den Lokalrivalen aus dem Fischerdorf wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das Hinspiel endete mit einer Nullnummer – schon damals deutete sich an, dass beide Mannschaften das Toreschießen nicht unbedingt erfunden haben.
