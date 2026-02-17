Der Fußballkreis Kleve-Geldern erwacht aus seinem Winterschlaf

So gehört sich das. Die Winterpause im Fußball-Kreis Kleve/Geldern endet in dieser Woche gleich mit mehreren Paukenschlägen. Während offiziell die Fastenzeit startet, können sich die Anhänger die Leckerbissen auf den Sportplätzen aussuchen und schmecken lassen.

Im Kreispokal werden die Mannschaften ermittelt, die sich für das Halbfinale qualifizieren und damit in jedem Fall beim Endspieltag dabei sind, der am Ostermontag (6. April) über die Bühne geht. Und in der Gruppe 1 der Kreisliga B treffen gleich einmal die vier Mannschaften in direkten Duellen aufeinander, die aktuell in der Tabelle ganz unten zu finden sind. Außerdem kämpft Topfavorit SG Kessel/Ho-Ha um die Rückkehr an die Tabellenspitze. Hier die Topspiele im Überblick:

Siegfried Materborn – DJK Twisteden (Pokal, Mittwoch, 20 Uhr). Der Gastgeber setzt alles daran, den Gegner aus dem Kevelaerer Ortsteil in der kommenden Saison auch in der Meisterschaft begrüßen zu dürfen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Siegfried Materborn begibt sich mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Aldekerk in die entscheidende Phase des Titelrennens in der Kreisliga A. Auf der anderen Seite der Bezirksligist, der zuletzt eine bittere 2:3-Heimniederlage im Derby gegen den TSV Weeze einstecken musste und damit das Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen etwas aus den Augen verloren hat. In der Siegfried-Kampfbahn in der Klever Oberstadt ist schon so mancher Favorit gestolpert. Der Ausgang dieses Pokalduells erscheint völlig offen – es riecht förmlich nach einer Verlängerung.