„Der Fußballgott will nicht, dass Oberscheld absteigt“

Dillenburg. Dennis Stahl hat mit dem SV Oberscheld schon etliche Spielzeiten in der Fußball-A-Liga Dillenburg erlebt. „Ich glaube, wir sind inzwischen 13 Jahre in Folge dabei“, blickt er zurück. Der abgeschlagene Tabellenletzte wird demnächst in den Relegationsspielen gegen den B-Liga-Zweiten (SSV Wissenbach, SSV Frohnhausen II oder SSV Dillenburg) die Chance auf eine weitere Saison erhalten.