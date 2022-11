"Der Fußball ist unsere gemeinsame Sprache, die alle verstehen" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie der FC International Magdeburg ein neues Angebot in Magdeburg schaffen möchte

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den verschiedenen Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im achten Teil präsentieren wir den FC International Magdeburg, der sich im Frühjahr 2022 gegründet hat und zur neuen Saison in den Spielbetrieb einsteigen möchte.

Seinen Anfang nahm das Projekt vor ziemlich genau einem Jahr. "Ich hatte mich nach einem Verein umgesehen, bei dem ich mich als Trainer entfalten kann. Ich habe allerdings nichts gefunden, was mich überzeugt hatte", erzählt Kirbis. Viel mehr wuchs in ihm ein Gedanke: "Warum nicht einfach einen eigenen Verein gründen?" Die Maßgabe war allerdings klar: "Es sollte nicht irgendein Verein sein, sondern einer, der einen Mehrwert bietet." So verfolgt der FC International ein klares, gesellschaftliches Ziel: "Wir wollen Geflüchteten dabei helfen, hier anzukommen bzw. sich hier zu sozialisieren. Wir wollen zum interkulturellen Austausch anregen."

Seit dem Frühjahr 2022 ist die Fußball-Landkarte von Sachsen-Anhalts Hauptstadt um einen Verein reicher: Am 12. März betrat der FC International Magdeburg die Bühne. Seit dem Herbst steht der neue Club im Trainingsbetrieb, Anfang 2023 sollen die ersten Testspiele stattfinden, zur Saison 2023/24 will der FC Inter am Spielbetrieb des Stadtfachverbandes teilnehmen. "Wir haben einen genauen Plan vor Augen", sagt Max Kirbis mit einem Grinsen. Der 26-Jährige ist Initiator, erster Vereinsvorsitzender und Trainer in Personalunion.

In den ersten Monaten des Bestehens ist dieser Ansatz bereits gelungen. "Aktuell haben wir 35 Mitglieder aus acht Nationen", erzählt Kirbis stolz. Deutsche, Inder, Pakistanis, Syrer, Mexikaner, Ecuadorianer - beim FC International spielen sie Seite an Seite. "Wenn du den Ball in die Mitte legst, ist egal, wo jeder einzelne herkommt", sagt Kirbis. "Der Fußball ist unsere gemeinsame Sprache, die alle verstehen." Zu 90 Prozent werde im Training Deutsch gesprochen. "Wenn es allerdings doch mal Verständigungsprobleme gibt, weichen wir auf Englisch aus", erzählt Kirbis, der neben Marvin Kuno, Christopher Luthe und Philip Trebesius der vierte Gründungsvater ist. "Wir kennen uns schon seit der Kindheit, sind alle in der Börde groß geworden und wohnen inzwischen in Magdeburg", erklärt der Vereinsvorsitzende und ergänzt: "Es hat bei allen nur circa 30 Sekunden Überzeugungsarbeit gebraucht, bis sie zugesagt hatten."

Für alle vier steht der soziale Aspekt der gemeinsamen Vereinsarbeit im Vordergrund. "Wir stehen auch im engen Austausch mit dem Sozialamt", erzählt Kirbis. Im Sommer stellten er und seine Weggefährten den neuen Clubs und dessen Anliegen unter anderen in Geflüchtetenunterkünften vor. "Wir haben auch an der Universität und Hochschule die Werbetrommel gerührt, um Studenten für uns zu gewinnen", so Kirbis. Eines sei klar: Der FC International soll so oder so keine Anlaufstelle nur für Internationale oder Studenten sein. "Wir sind ein Verein für jeden, der Lust hat, neue Kulturen kennenzulernen und mit ihnen in den Austausch zu treten", betont Kirbis.

Und sportlich? Da soll der Weg des FCI nach oben führen. "Wir haben einige richtig gute Kicker in unseren Reihen, darum bin ich schon gespannt, wie wir uns in den ersten Testspielen schlagen", sagt Trainer Kirbis, der mit seiner Mannschaft gerne "zeitnah auf Landesebene spielen" würde. Tief im Inneren hegt der 26-Jährigen einen noch größeren Traum. "Es wäre toll, wenn wir einiges Tages in der Landes- oder sogar Verbandsliga spielen würden", sagt Kirbis. Getreu dem Motto: "Je höher man spielt, desto mehr kann man helfen und bewirken." Bis es sich so weit zu denken lohnt, gibt der Vereinsvorsitzende dem neu gegründeten Club aber noch "mindestens zehn Jahre Zeit". Erst einmal ginge es darum, etwas aufzubauen. Und seinen Platz auf Magdeburgs Fußball-Landkarte einzunehmen.

