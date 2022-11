Der Fußball ist ihr Leben: NFV zeichnet aus

Heiko Reinboth

Heiko Reinboth schießen die Tränen in die Augen. Der Mann, der sich seit 2015 beim MTV Hammah ehrenamtlich engagiert, weiß zwar, dass er an diesem Abend im Hollerner Hof in Hollern-Twielenfleth geehrt wird. Aber Reinboth kennt noch nicht die Qualität seiner Ehrung. Zeitgleich winken die Fußball-Funktionäre des NFV in der Hauptzentrale in Barsinghausen seinen Namen durch. Sie bestätigen Reinboth als einen der 100 engagiertesten Menschen in der Fußballszene bundesweit. Die Bestätigung, dass Reinboth vom DFB in den "Club 100" aufgenommen wird, sickert bis nach Hollern-Twielenfleth durch. Der NFV-Ehrenamtsbeauftragte Michael Koch verkündet die ganz frische Nachricht. Viel mehr Anerkennung geht nicht in der Fußballszene.

Seitdem Heiko Reinboth vor 20 Jahren aus Berlin in den Landkreis Stade gezogen ist, engagierte er sich in drei Vereinen. "Er leistet überall Aufbauarbeit, wo diese gerade benötigt wird. Steht der Verein wieder allein auf gesunden Beinen, zieht Heiko weiter", sagt Michael Koch in seiner Laudatio. Reinboth war beim SSV Hagen und beim TuSV Bützfleth. Jetzt arbeitet er für den MTV Hammah. Die erfolgreiche Organisation der Kreispokalendspiele 2022 geht auf seine Kappe. Reinboth gilt in Sachen Organisation als Feuerwehrmann. Ein Fußballturnier mit 350 Jungschiedsrichtern drohte im Jahr 2017 vier Wochen vor dem Termin krachend zu scheitern. Reinboth sprang ein und erntete am Ende stehende Ovationen von den Teilnehmern.Der sozial engagierte Mann generierte bei verschiedensten Benefizveranstaltungen Spenden in Höhe von 15.000 Euro für kranke Kinder. Der Ehrenamtspreis des DFB soll "die herausragend engagierte" Arbeit wertschätzen.

"Hier sitzen die Vorbilder für die hoffentlich nicht aussterbende nächste Generation Ehrenamtlicher", sagt Michael Koch. Nur weil es diese Engagierten gebe, könnten Männer, Frauen, Mädchen und Jungen Fußball spielen. "Sie sorgen dafür, dass die Plätze gemäht und gekreidet werden. Dass es bei den Spielen Bratwurst gibt, und sie fahren die Vereinsbusse. Ihnen steht das Wort Bescheidenheit auf der Stirn. Sie nehmen sich selbst nicht so wichtig. Aber sie sind das Herz einer jeden Fußball-Abteilung", sagt Michael Koch.

Dieter Bartels

Für sein 39-jähriges Engagement zeichnete der NFV Dieter Bartels von der SV Drochtersen/Assel mit der silbernen Verdienstnadel aus. Seine Betreuerlaufbahn begann 1991 bei den Alten Herren. "Ich konnte nicht nur motzen. Also habe ich mir selbst den Hut aufgesetzt", sagt Bartels. Zu zehn Jahren Altherrenfußball gesellten sich inzwischen 21 Jahre bei der Ü 40. Außerdem engagiert sich Bartels für den Jugendfußball. Fast 33 Jahre lang vermittelte er Kindern von der F- bis zur B-Jugend sein Wissen.

Mirko Burfeindt

Als am 1. April 2017 der Fußball-Obmann des MTV Himmelpforten, Tobias Rosenthal, unerwartet verstarb, lag die Verantwortung für den Fußball im Verein auf den Schultern von Mirko Burfeindt. "Ich musste die Verantwortung und das Amt übernehmen. Das war ich Tobias und dem Verein schuldig", sagt Burfeindt. Burfeindt biss sich durch und habe sofort die Interessen der Mannschaften und des Vereins vertreten, sagt Michael Koch. Während der Corona-Zeit habe der MTV zu den Vereinen gehört, die in Sachen Hygienekonzept perfekt aufgestellt waren.

Doris Dammann

Seit 15 Jahren engagiert sich Doris Dammann für den Stader Fußball. Beim VfL Güldenstern Stade schlage ihr Herz für den Frauen- und Mädchenfußball, steht in der Laudatio des NFV. 2007 agierte Dammann erstmals als Trainerin. Sie baute gemeinsam mit Rebekka Wiebusch für den VfL Stade eine Mädchenmannschaft auf. Die Mädchen ließ sie bis ins D-Jugend-Alter gegen Jungen spielen. Das brachte Qualität und hievte eine Jugendmannschaft sogar bis in die Niedersachsenliga. "Als Frau hat man es in der Männerdomäne Fußball doppelt schwer, sich mit seinen Ideen und Vorstellungen durchzusetzen. Neben einer Portion Idealismus gehört auch sehr viel Verrücktheit dazu", sagt Dammann.

Viktor Gerschau

Damit er selbst und etwa 20 andere Männer weiterhin Fußball spielen konnten, übernahm Viktor Gerschau 1996 die Organisation des Spielbetriebes der Alt-Senioren Ü 40 des Buxtehuder SV. 26 Jahre später hält er immer noch das Heft für die ältesten BSV-Spieler in der Hand.

Thorsten Hees

Seit mehr als neun Jahren engagiert sich Thorsten Hees als fußballverrückter Jugendtrainer und Altherren-Betreuer beim FC Oste/Oldendorf. An mindestens fünf Tagen in der Woche steht Hees auf dem Sportplatz. Dem Verein bescherte Hees sogar einen neuen Partyraum. Er führte die Verhandlungen mit der Gemeinde, beschaffte das Geld und das Material und koordinierte die Arbeitsdienste.

Hartmut Jungclaus

Als Jugendwart hatte sich Hartmut Jungclaus auf die Fahne geschrieben, den Kindern beim MTV Hammah einiges zu bieten. Er trainierte die Altherren-Mannschaft und die Jugend. Außerdem etablierte Jungclaus einst in Hammah eine Volleyball-Abteilung. 25 Jahre ist er dabei. Dafür gab es vom NFV die silberne Verdienstnadel