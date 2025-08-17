Der Fußball hilft Martin Schneider im Kampf gegen den Krebs

Martin Schneider machte 300 Spiele für Borussia Mönchengladbach, 1995 gehörte er zum Pokalsieger-Team. Jetzt spricht er erstmals über seine Krebsdiagnose, die er 2023 bekam. Und der frühere U21-Nationalspieler sagt, warum der Fußball und speziell die Weisweiler Elf gerade jetzt so wichtig für ihn ist.

Zuletzt bei den Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag des Klubs, über den Schneider, einst ein laufstarker und arbeitsfreudiger Sechser, sagt, dass er nach wie vor „die Raute im Herzen“ habe, kamen die alten Geschichten vom Triumph im Pokal natürlich wieder auf den Tisch – Schneider selbst hat bittersüße Erinnerungen an das Finale. „Ich war nicht im Kader und sauer darüber, darum bin ich nicht mit auf das Siegerfoto gegangen. Heute würde ich das anders machen“, sagt er.

Martin Schneider ist am Samstag am Ball. Bei der Weisweiler Elf. In der Nähe von Koblenz ist Borussias Traditionsmannschaft bei der Spielvereinigung Nickenich zu Gast. Schneider gehört schon lange zum Team, als Profi hat er 300 Spiele für Gladbach gemacht, 1995 gehörte er zum Pokalsieger-Kader. „Dass das Borussias letzter Titel sein würde, hätten wir damals nicht gedacht“, gesteht Schneider, 56.

Termine wie der im Borussia-Park, aber auch jede Spielminute bei der Weisweiler Elf sind für Schneider mehr als nur ein Treffen mit den Kameraden von früher. „Das gibt mir Kraft“, sagt Schneider. Die braucht er. Denn seine Vorbereitung auf das Spiel am Samstag sah so aus: „Am Donnerstag habe ich meine nächste Chemotherapie gestartet“, sagt Schneider. Am 30. Oktober 2023 bekam erdie Diagnose Darmkrebs und Metastasen an der Leber.

Am 13. November 2023 gab es die erste Operation, er bekam einen künstlichen Darmausgang, dann kam die erste Chemo. Im April 2024 wurde der Krebs an der Leber weggeschnitten, im Juni der Darm operiert, es gab die nächste Chemo. Im Januar 2025 hieß es dann: „Sie sind gesund.“ Doch drei Monate später war der Krebs wieder da.

„Bei der ersten Diagnose war ich am Boden zerstört. Beim zweiten Mal konnte ich nicht mehr weinen, ich war einfach nur enttäuscht“, sagt Schneider. Doch er nimmt den Kampf an. Das hat er vom ersten Moment an getan. Das Foto, das ihn bei der Chemo zeigt, garniert er mit einem Muskel-Emoji. Schneider war als Fußballer einer, der nie aufgibt, und das ist er nun auch als Krebspatient. „Wir schaffen das“, sagte seine Frau Alexandra nach der ersten Diagnose. Schneider hat das zum Prinzip erhoben. „Hoffnung“, sagt er, „ist ein Wort, das wir oft benutzen.“

"Geht rechtzeitig zur Vorsorge"

„Was ich allen nur raten kann: Geht rechtzeitig zur Vorsorge, nicht erst mit 50 wie ich“, sagt Schneider, der in Karlstadt bei Würzburg lebt. Vorsorge ist keine Garantie, „aber je früher man vorsorgt, desto besser“. Was Schneider denen sagt, die es trifft: „Gebt nicht auf. Und denkt positiv. Das habe ich immer getan. Bei mir war das Glas immer halbvoll. Inzwischen sehe ich das aber anders: das Glas ist voll“, sagt Schneider. Horst Steffen, nun Werder Bremens Trainer und wie er Ex-Borusse, hat ihm das gesagt. „Er hat recht“, sagt Schneider, der frühere U21-Nationalspieler.

Was ihm enorm hilft: der Fußball. Schneider hat trotz der Diagnose immer weitergespielt in der Weisweiler Elf. „Der Arzt hat gesagt, ich darf Sport treiben, also spiele ich“, sagt Schneider. In der Zeit, als er einen künstlichen Ausgang hatte, schnallte er sich ein Korsett um, um diesen zu kaschieren. „Das hat keiner auf dem Spielfeld gemerkt“, sagt Schneider. Was er durch die Krankheit gelernt hat: Im Fußball zählt das Elf-Freunde-Prinzip immer noch. Viele der Kollegen aus der Weisweiler Elf, aber auch von früher in Gladbach, sind da für ihn.

„Jörg Neun ruft mich jede Woche an und fragt, wie es mir geht. Christian Hochstätter, Holger Fach, Michael Klinkert und Frank Schulz haben sich gemeldet und Hilfe angeboten. Mit Matthias Hagner spreche ich viel. Die Weisweiler Elf ist meine zweite Familie, ich genieße jede Minute, die ich dabei sein kann“, sagt Schneider.

Als er die erste Chemo hatte, überraschte ihn seine Frau mit dem Besuch eines Hallenturniers, bei dem die Ex-Borussen mitspielten. „Das tat gut“, erinnert sich Schneider. Auch die Gespräche mit Gladbachs früherem Torschützenkönig Uwe Rahn, der den Darmkrebs besiegt hat, sind wichtig für Schneider. „Er hat mir seine Geschichte erzählt. Sich da auszutauschen, das hilft“, sagt Schneider.

1992 erlitt er beim verlorenen Pokalfinale der Borussen gegen Hannover 96 seine größte Niederlage als Fußballer. Jetzt hilft ihm der Fußball bei seinem größten Kampf. Der hat von Neuem begonnen. Trotzdem steht Martin Schneider am Samstag in Nickenich für die Weisweiler Elf auf dem Platz.