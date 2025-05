„Der Fußball hat mich geprägt – und treibt mich noch immer an“

Nach vielen Jahren beim Landesligisten TSV Bad Boll steht für den 30-jährigen Alessandro Nicastro ein Abschied bevor. Im FuPa-Interview zieht der erfahrene Abwehrspieler ein emotionales Fazit, erinnert sich an sportliche Höhepunkte und persönliche Rückschläge – und macht deutlich: Ein Karriereende ist noch nicht in Sicht.

Alessandro Nicastro: Ich hatte eine tolle Zeit in Boll, geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Leider war die Zeit durch diverse Verletzungen, aber auch oft für mich negativ geprägt. Alles in einem hatte ich jedoch eine tolle Zeit und vor allem sportlich haben wir uns in den letzten Jahren super weiterentwickelt.

FuPa: Alessandro, nach vielen Jahren beim TSV Bad Boll steht nun wohl ein Abschied bevor – wie blickst du auf deine Zeit in Bad Boll zurück?

Alessandro Nicastro: Besonders hat den Verein vor allem das familiäre Umfeld gemacht. Außerdem muss man sagen, dass der Verein wirklich super geführt wird und die Rahmenbedingungen vor Ort wirklich top sind! Leider war der Umgang zu meinem bevorstehenden Abschied zum Saisonende nicht so, wie ich mir das vorstellt habe. Dahingehend hat sich der Verein tatsächlich ein wenig im Vergleich zu den letzten Jahren verändert.

FuPa: Du hast über mehrere Spielzeiten hinweg für Bad Boll gespielt – was hat diesen Verein für dich so besonders gemacht?

FuPa: Mit Stationen in der Oberliga, Verbandsliga und Landesliga war deine Karriere sehr vielseitig – welche Erfahrungen nimmst du aus den verschiedenen Vereinen mit?

Alessandro Nicastro: Durch meine Stationen in der Oberliga, Verbandsliga und Landesliga habe ich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich viel gelernt. Der Fußball auf diesem Niveau erfordert Disziplin, Leidenschaft und ein tiefes taktisches Verständnis. Ich habe gelernt, mich in unterschiedlichen Systemen zurechtzufinden, Verantwortung auf und dem Platz zu übernehmen und mit Erfolgen wie auch Rückschlägen dementsprechend umzugehen.

FuPa: Gab es einen Trainer oder Mitspieler, der dich auf deinem Weg besonders geprägt hat?

Alessandro Nicastro: Da gibt es mehrere - angefangen von Norbert Stippel, der mit als 18-Jähriger das Vertrauen geschenkt hat beim GSV. In Boll hingegen kann ich Jasko Suvalić hervorheben, der mich gefördert hat und das Beste aus mir rausgeholt hat - auch wenn ich leider zu der Zeit oft verletzt war. Zu guter letzt auch hier Fabio Morisco zu erwähnen, der mich mit 30 nochmal richtig motivieren konnte. Viele Mitspieler sind heute zu Freunden geworden, was ich wirklich zu schätzen weiß.

FuPa: Was war rückblickend dein schönstes sportliches Erlebnis in all den Jahren?

Alessandro Nicastro: Definitv war das der Aufstieg vor Tausenden Zuschauern mit dem Göppinger Sportverein in die Oberliga. Wahnsinns Gefühl! Der Sieg in der ersten Runde gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit dem TSV Bad Boll war auch ein Highlight.

FuPa: In der Saison 2022/2023 hast du für Bad Boll ein Tor und einen Assist beigesteuert – erinnerst du dich noch an das Spiel und was es dir bedeutet hat?

Alessandro Nicastro: Ja, klar. Es kommt ja nicht oft vor, dass ich ein Tor schieße. Das war im Spiel gegen Bettringen zu Hause. Ich war nach dem Tor dann auch tatsächlich zu übermotivert und hab einen Elfmeter verschossen. Bedeutet hat es mir viel, war es doch mein erster Tor in einem Pflichtspiel für Boll.

FuPa: Wie hast du dich im Laufe deiner Karriere als Abwehrspieler weiterentwickelt – sowohl sportlich als auch menschlich?

Alessandro Nicastro: Taktisch habe ich ein tieferes Verständnis für verschiedene Spielsysteme und Positionsanforderungen entwickelt, was mir erlaubt, flexibel einsetzbar zu sein und Spielsituationen schneller zu antizipieren. Ich habe gelernt, mit Stress-Situationen umzugehen und erkannt, wann das Spiel schnell gemacht werden muss, aber wann auch die nötige Ruhe benötigt wurde. In den letzten Jahren habe ich mich auch als Sprachrohr auf dem Platz sehr wolgefühlt und die Mannschaft bewusst versucht, in gewisser Weise zu lenken. In der Vorrunde dieses Jahr ist mir dies als zweiter Kapitän denke ich auch gut gelungen.

Menschlich hingegen bin ich in den letzten Jahren sehr gereift. War ich doch in jungen Jahren ein absoluter Hitzkopf und Freigeist, bin ich heute als Familienvater doch eher ruhiger geworden, auch wenn das meine Mitspieler, die mich aus der Kabine kennen, so nicht bestätigen werden. Der Umgang mit verschiedensten Charakteren – ob im Team, im Trainerstab oder im Vereinsumfeld – hat meine soziale Kompetenz gestärkt. Ich habe gelernt, wie wichtig Kommunikation, gegenseitiger Respekt und ein positives Miteinander für den sportlichen Erfolg und das Mannschaftsgefüge sind.

FuPa: Was gibst du jungen Spielern mit, die gerade ihre ersten Schritte im aktiven Fußball machen?

Alessandro Nicastro: Was ich jungen Spieler mitgeben kann, ist Geduld und Demut. Leider sind das Attribute, die heute zu kurz kommen. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich leider viele sportliche Fehlentscheidungen getroffen habe. Aber kommt Zeit kommt Rat, je älter man wird, desto mehr macht man sich über solche Themen Gedanken.

FuPa: Wie sehen deine sportlichen Ziele für die Zukunft aus – ist ein Karriereende denkbar oder reizt dich noch ein neues Kapitel?

Alessandro Nicastro: Ein Karrierende ist stand jetzt noch nicht denkbar - meine Frau müsste dann ja viel zu viel Zeit mit mir verbringen. Nein Spaß bei Seite - die Überlegungen kursieren zwischen, ich trete kürzer als Papa, aber dann kommt doch wieder der Ehrgeiz, der weiterhin in der Landesliga spielen möchte. Stand jetzt ist noch keine Entscheidung getroffen. Mit einigen Vereinen bin ich im Gespräch - Final noch nichts entschieden. Also ja - ein neues Kapitel reizt mich.

FuPa: Wenn du auf die vielen Jahre im Fußball zurückblickst: Was hat dir dieser Sport persönlich gegeben?

Alessandro Nicastro: Der Fußball hat mich bis hierhin geprägt. Vor allem hat es mir eine Sache gegeben: Leidenschaft. Das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein – auf dem Platz zu stehen, gemeinsam zu kämpfen, sich mit anderen zu messen – ist einzigartig. Und genau dieses Gefühl treibt mich bis heute an.