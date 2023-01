Die neuen Gebühren beim 1. FC Mönchengladbach sind ein heiß diskutiertes Thema. – Foto: Theo Titz

Der Fußball diskutiert Gebührenerhöhung beim 1. FC Mönchengladbach In den sozialen Medien geht es gründlich zur Sache. Neben unsachlichen Angriffen machen sich Menschen aber auch einfach nur Sorgen um die Zukunft des Traditionsklubs.

Kaum ein Thema wurde im Fußball am Niederrhein zum Jahresausklang so massiv in den sozialen Medien diskutiert wie die geplante Gebührenanpassung beim 1. FC Mönchengladbach, und das sogar weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bis zu 480 Euro soll der Jahresbeitrag für Fußballer in der Jugendabteilung demnach ab dem 1. Januar 2023 betragen (wir berichteten hier). Und es ist natürlich kontrovers, was sich da entgegengehalten wird.

Überwiegend herrscht jedoch Unverständnis über den Umstand, dass die Beiträge sich für den Nachwuchs zum Großteil mehr als verdoppeln sollen. In den Beiträgen unter dem Artikel-Link bei Facebook findet sich neben den allgemeinen Bekundungen des Unverständnisses auch ein konkretes Angebote eines Tennisclubs, die mit einem geringeren Beitrag locken. De facto gelten die 480 Euro künftig für die A-, B- und C-Junioren, während die Eltern der D- und E-Jugendlichen 360 Euro und die der F-Junioren und Bambini 240 Euro zahlen sollen. "Unverschämtheit. Der Verein ist doch total an der Realität vorbeigelaufen", heißt es da, oder auch "Mega. So kann man es bis in die Kreisliga C schaffen". Stefan Schult äußert zudem: "Da müssen die Mitglieder wahrscheinlich die Misswirtschaft des Vereins der letzten Jahre ausbaden. Komisch, dass sehr viele andere Vereine aus der Stadt nur einen Bruchteil an Mitgliedsbeiträgen nehmen und den Kindern trotzdem tolle Bedingungen bieten, wie zum Beispiel der SV Schelsen." Besonders regen sich die User auch darüber auf, dass der Beitrag für die Junioren über den der Senioren steigen soll. Das wäre in einer Reihe von Vereinen durch die Satzung gar nicht möglich. Generell erfolgt oft der Rat, diesen Beitrag nicht zu zahlen und zum Anwalt zu gehen. Aufgrund der Gebührenerhöhung sollte der Austritt ohnehin aber per Sonderkündigungsrecht möglich sein. Daneben wird der Verein natürlich teilweise in den fast 300 Kommentaren (Stand 1.1.23) auch unsachlich angegriffen. "Ich habe schon den Eindruck, dass da immer alles etwas höher gekocht wird, wenn es um den 1. FC geht. Wir stehen da immer direkt im Fokus", erklärt Timo Wendelen, sportlicher Leiter Jugend beim 1. FC. "Ich würde mir da schon wünschen, dass man uns erst einmal die Zeit gibt zu zeigen, was mit dem Geld tatsächlich passieren soll", erklärt Wendelen weiter. Ein Aspekt soll dabei auch sein, dass der Verein den Spielraum erhält, seine qualifizierten Übungsleiter sachgerecht und einigermaßen angemessen zu entlohnen. Denn oft gehört auch viel Idealismus dazu, um den Jugend-Trainerjob auszuführen, den glücklicherweise noch zahlreiche Menschen mit sozialem Gewissen ausüben. Ein Aspekt, der ebenfalls mehrfach angeführt wird. Denn entscheidet sich der Nachwuchs für andere Hobbys als den Fußball, wird es ohnehin oft sehr viel teurer als die besagten 480 Euro. Dass der FC einen Mehrwert liefern muss, dürfte allerdings klar sein.