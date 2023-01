Der FuPa-Review: „D’Léiwinnen“ – Teil 1 und 2 Die FuPa-Redaktion hat sich den neuesten Teil als auch den ersten noch einmal angeschaut

Während der erstmaligen Teilnahme an einer vollwertigen WM-Qualifikation wurde die luxemburgische Fußballnationalmannschaft der Frauen während der gesamten Kampagne von RTL-Sportreporter Tim Hensgen begleitet. Das Ergebnis war eine zweiteilige Doku, die in den Weihachstferien augestrahlt wurde und aktuell im Internet angeschaut werden kann. Nach Tessy Troes’ Film „Um Ball“ sind es tiefe, teils auch private Einblicke in den Kosmos der aktuellen Frauennationalmannschaft, die auch Troes in ihrem Film angeschnitten hatte.

So bemerkenswert diese erste Folge der Doku war, umso gespannter wartete man auf Part 2. Und auch dieser, erst um Weihnachten 2022 veröffentlicht, braucht sich nach der hoch gelegten Latte des ersten Teils nicht zu verstecken. Dabei holt Hensgen dort noch etwas weiter aus, die rekordverdächtigen Kantersiege in zwei Freundschaftsspielen gegen Haiti wurden mit aufgenommen, der Test gegen die Kapverden aber nicht.

Keineswegs ausgespart wurden bereits im ersten Teil Pressetermine wie z.B. das offizielle Foto-Shooting im Stadion, etwas was in Teil 2 noch größere Ausmaße annehmen sollte. Dass der M-Block im Heimspiel gegen England sogar in größer Anzahl zur Unterstützung kam und einen auch nach der 0:10-Klatsche mit Applaus verabschiedete, wurde noch einmal schön in der Dokumentation hervorgehoben. Die besten vierzig Minuten der Kampagne gegen Topgegnerinnen lieferten die FLF-Frauen bekanntlich in Österreich ab, die man lange schier zur Verzweiflung trieb. Die Szenen während und nach dem Gastspiel in Nordmazedonien, dem ersten Tor und dem ersten Sieg in einer WM-Qualifikation, können Fans ebenfalls noch einmal miterleben. Drohnenbilder aus dem FLF-Dome, Probleme mit Verletzungen und Nachberufungen, positives Fazit aus Rückschlägen uvm. runden den bereits gelungenen ersten Part ab.

Beleuchtet werden auch Neuheiten in der Organisation im Rahmen der Qualifikationsspiele: wie z.B. die Pressekonferenzen, die gleichwertig mit denen der Männer anzusehen sind. Taktische Besprechungen kommen vor, Halbzeitanalysen und nicht selten ein fordernder Trainer Dan Santos, der sich aber stets schützend vor sein Team stellte. Der Blick in den Hintergrund beleuchtet auch sogenannte „unsung heroes“ wie Fitness- Trainer Kevin Rutare, um nur einen hervorzuheben. Wie Marisa Soares zu Beginn erklärte, mussten viele Spielerinnen, die größtenteils alle noch Amateurinnen sind, ihre Prioritäten, ihre Lebensgewohnheiten anpassen. Bei den ersten Nominierungen wurde es z.B. für Jessica Becker sehr emotional: „ich konnte die ganze Nacht davor nicht schlafen“ wusste sie zu berichten.

Produzent Hensgen hat die Kampagne der WM-Quali in zwei Teilen verarbeitet, die Spiele in 2021 und die aus dem Jahr 2022 getrennt. Bereits der Beginn macht klar: wer aus dem TV-Business kommt, weiß, wie man ein solches Werk in Szene setzt, mit tollen Drohnenaufnahmen, epochal anmutendem Soundtrack und mit Momenten sehr gefühlsbetonten Interviews und Eindrücken, die einem sonst von Fußballspielen eher verborgen bleiben. Dass die FLF-Frauen 2021 gleich zweimal im „Stade de Luxembourg“ antreten durften und im Heimspiel gegen England vor einer Rekordkulisse von fast 1.300 Zuschauern spielten, untermauert den wachsenden Zuspruch.

Es sind beeindruckende Bilder von der Anfahrt zum abschließenden Qualifikationsspiel in Stoke gegen die frischgebackenen Europameisterinnen und Gastgeberinnen aus England. Ein Meilenstein nicht nur für die Britinnen, sondern auch für die FLF-Auswahl, die vor rund 24.000 Zuschauern zwar wieder einem Klassenunterschied Tribut zollen musste. Was blieb war aber ein Erlebnis, das man nie vergessen wird. Das Einlaufen zum Warmmachen an England-Trainerin Sarina Wiegman im Kabinentrakt vorbei ist nur eine der Szenen, die Fans sonst kaum zu sehen bekommen.

Der Filmemacher war bei frühen Trainingseinheiten mit vor Ort, bei Sadine Correias Comeback und der Bekanntgabe des Erreichens des 16.Lebensjahres von Charlotte Schmit, womit das Talent vom SC Freiburg erstmals spielberechtigt für die Qualifikation war. „Der Präsident sagte, ich könnte sogar zwölf Punkte holen“ lautete Trainer Dan Santos’ Aussage – es wäre ein Rekord mit dem Santos’ Team den vom heutigen Verbandsvorsitzenden und einstigen Männer-Nationaltrainer Paul Philipp gebrochen hätte. An diesem Ziel schrammte man letztlich nur knapp vorbei. „Das Ziel heißt, jedes Spiel zu gewinnen“ so Santos weiter in einer Kabinenansprache.

Dass seine Mädels in der Tat fünf Partien in Serie gewinnen konnte ist auch heute, über ein halbes Jahr später, immer noch schwer in Worte zu fassen – zwei Siegen gegen Haiti folgten zwei Erfolge in der Qualifikation gegen Lettland und Nordmazedonien sowie ein weiterer Testspielerfolg gegen die Kapverden. Dabei wurde etlichen Widrigkeiten getrotzt, wie dem Schneegestöber in Niederkorn und der damit verbundenen kurzfristigen Verlegung des Spiels nach Bettemburg. Auch die steten frühen Rückschläge in Spielen wurden mit einem Sportpsychologen aufgearbeitet, Teambuilding-Maßnahmen beleuchtet, kurz, es wurde in der Dokumentation durchaus in die Tiefe der Arbeit geblickt, die bei der FLF geleistet wird.

In Teil 2 kam Hensgen auch nicht am Wahnsinns-Comeback Amy Thompsons in der Nationalelf vorbei, die in einem regelrechten Thriller gegen Nordmazedonien nach einem verschossenen Elfmeter der Gäste mit einem herrlichen Treffer den 3:2-Erfolg in der Nachspielzeit herstellte. Solche Spiele boten dem Produzenten natürlich reichlich Möglichkeiten, Emotionen spielen zu lassem, was dem Film eine sehr besondere Note verleiht. Die unglückliche Niederlage im Rückspiel in Lettland verhinderte zwar den angesprochenen Punkterekord, doch beachtliche Leistungen in den folgenden Spielen in Belgien (1-6 im Testspiel) und in der Qualifikation gegen Nordirland (1-2) und weitere emotionale Momente wie die Verabschiedung von Jill de Bruyne stehen bezeichnend für zwei aufregende Fußballjahre der FLF-Frauen.

Ein Schmankerl von „D’Léiwinnen“ Teil 2 bildet der Blick hinter die Kulissen eines Werbedrehs für einen Sponsor der FLF und großen europäischen Automobilhersteller, der gleichzeitig als Wertschätzung für das Erreichte im luxemburgischen Frauenfußball steht und die Vermarktung und Außendarstellung, genau wie Hensgens Filme selbst als auch der von Tessy Troes, auf eine neues, wichtiges Level hebt. Die Luxemburger Frauen haben sich dies nicht nur redlich verdient, sondern auch hart erarbeitet. Und dass die Jungs auf medialer Ebene nicht zu kurz gekommen sind, zeigt eine weitere RTL-Dokumentation von Tim Hensgen: unter dem Titel „d’Bouwen“ wird auf die sensationelle Qualifikation der U17-Nationalmannschaft für die Endrunde der EM in Israrel zurückgeschaut!