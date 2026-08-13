Der FSV Vatan will nicht um den Klassenverbleib zittern

So steht es um den FSV Vatan Neuss. – Foto: Andre Peters

In der vergangenen Saison der Kreisliga A gelang dem FSV Vatan der Klassenverbleib erst am letzten Spieltag. In der neuen Saison soll es deutlich entspannter werden. Trainer Semih Ciftci setzt auf ein neues System, viele Neuzugänge und einen breiter besetzten Kader. Fast überall hat sich im Sommer etwas verändert. Der FSV Vatan hat das System angepasst, zahlreiche neue Spieler verpflichtet und auf allen Positionen nachgelegt. Jetzt gilt es, aus den vielen Einzelteilen schnell eine funktionierende Mannschaft zu formen.

„Wir haben das System angepasst und viel ausprobiert“, sagt Ciftci. In den Vorbereitungsspielen nutzte der Trainer die Zeit, um verschiedene taktische Varianten zu testen. Gleichzeitig ging es darum, die vielen Neuzugänge möglichst schnell einzubinden. „Das lief alles schon gut.“

Sportlich sieht Ciftci seine Mannschaft auf einem guten Weg. Das neue System funktioniere bereits ordentlich, viele Inhalte aus dem Training würden schon umgesetzt. Besonders im Offensivspiel erkennt der Trainer Fortschritte. „Vorne läuft es besser. Wir erspielen uns mehr Chancen und treffen auch effektiver.“ Genau das sei in der vergangenen Saison noch ein großes Manko gewesen.

Was läuft bisher noch nicht so gut?

Die Urlaubszeit machte es dem Trainer nicht leicht. „Es waren nie alle gleichzeitig da.“ Deshalb müsse die Mannschaft als Team noch enger zusammenrücken. „Fußballerisch passt es individuell schon.“ Entscheidend sei jetzt, die Abläufe als Mannschaft zu festigen. „Wir müssen diszipliniert als Einheit auftreten.“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Der FSV Vatan hat im Sommer auf allen Positionen nachgelegt. Entsprechend groß war die Aufgabe, die vielen neuen Spieler einzubinden. „Das läuft gut“, sagt Ciftci. Die Mannschaft sei bunt gemischt, trotzdem hätten sich alle schnell eingefunden. „Alle sind motiviert, haben sich gut integriert und sind angekommen.“

Was ist drin in der Saison?

Nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag soll der Blick diesmal nicht ständig nach unten gehen. „Wir wollen auf jeden Fall nicht wie in der Vorsaison in den Abstiegskampf geraten, sondern irgendwo im Mittelfeld bleiben und guten Fußball spielen“, sagt Ciftci. Mit dem bisherigen Eindruck ist der Trainer zufrieden. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin gespannt.“