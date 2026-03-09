Der FSV Seelbach verliert in der Bezirksliga beim SV Oberschopfheim

Ein Bild ohne Symbolcharakter Marvin Thrams (blaue Spielkleidung) vom Verlierer aus Seelbach hat Simon Fünfgeld vom Sieger SV Oberschopfheim zu Fall gebracht – Foto: Barthems

Der Fußball-Bezirksligist FSV Seelbach kassiert im 18. Spiel die 13. Niederlage. Beim Schlusslicht beginnt man sich nach dem 0:2 in Oberschopfheim mit dem Abstieg in die Kreisliga A abzufinden

Die Zusammenarbeit mit der Presse kann sich in Seelbach mittlerweile sehen lassen: Der sportliche Leiter des FSV, Patrick Toth, hat am Montag seine kleine Dienstpause so eingerichtet, dass ein kurzes Telefonat mit der Badischen Zeitung zustande kommen konnte. Dabei hätten die Schuttertäler einige Gründe, das Rampenlicht zu meiden, denn auch in der der Bezirksliga ist der Landesliga-Absteiger zum Prügelknaben verkommen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.