Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der FSV Seelbach verliert in der Bezirksliga beim SV Oberschopfheim
Schlusslicht muss sich wohl mit Abstieg abfinden
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Ein Bild ohne Symbolcharakter Marvin Thrams (blaue Spielkleidung) vom Verlierer aus Seelbach hat Simon Fünfgeld vom Sieger SV Oberschopfheim zu Fall gebracht – Foto: Barthems
Der Fußball-Bezirksligist FSV Seelbach kassiert im 18. Spiel die 13. Niederlage. Beim Schlusslicht beginnt man sich nach dem 0:2 in Oberschopfheim mit dem Abstieg in die Kreisliga A abzufinden
Die Zusammenarbeit mit der Presse kann sich in Seelbach mittlerweile sehen lassen: Der sportliche Leiter des FSV, Patrick Toth, hat am Montag seine kleine Dienstpause so eingerichtet, dass ein kurzes Telefonat mit der Badischen Zeitung zustande kommen konnte. Dabei hätten die Schuttertäler einige Gründe, das Rampenlicht zu meiden, denn auch in der der Bezirksliga ist der Landesliga-Absteiger zum Prügelknaben verkommen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.