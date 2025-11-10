Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Markus Lach – Foto: Horst Künstle
Der FSV Seelbach unterliegt Schlusslicht Unterharmersbach mit 1:4
Der neue Trainer Markus Lach steht von einer ganz schwierigen Aufgabe.
In der Fußball-Bezirksliga unterliegt der FSV Seelbach dem Tabellenletzten SV Unterharmersbach und erreicht einen neuen Tiefpunkt. Der neue Trainer Markus Lach steht von einer ganz schwierigen Aufgabe.
