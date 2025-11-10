 2025-10-30T14:25:35.653Z

Markus Lach
Markus Lach – Foto: Horst Künstle

Der FSV Seelbach unterliegt Schlusslicht Unterharmersbach mit 1:4

Der neue Trainer Markus Lach steht von einer ganz schwierigen Aufgabe.

Bezirksliga Offenburg
Seelbach

In der Fußball-Bezirksliga unterliegt der FSV Seelbach dem Tabellenletzten SV Unterharmersbach und erreicht einen neuen Tiefpunkt. Der neue Trainer Markus Lach steht von einer ganz schwierigen Aufgabe.

Mit der 1:4-Heimniederlage im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga gegen Schlusslicht FV Unterharmersbach hat der FSV Seelbach einen neuen Tiefpunkt erreicht. Auch Markus Lach, kurzfristig als Trainer für Christoph Lawicki eingesetzt, konnte die Pleite nicht verhindern. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.

