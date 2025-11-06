Der FSV Seelbach trennt sich von Trainer Christoph Lawicki

"Der FSV Seelbach reagiert auf die anhaltend schwierige sportliche Situation und stellt die Weichen für die kommenden Wochen und Monate neu. Nach der letzten Niederlage gegen den TuS Oppenau trennt sich der Verein von seinem bisherigen Trainer Christoph Lawicki." Dies teilte der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei der Vereinsführung nicht leichtgefallen, doch man sehe es als Notwendigkeit, neue Impulse zu setzen.

Nun übernimmt Markus Lach das Traineramt der ersten Mannschaft. Der 50-Jährige leitete bereits von 2008 bis 2010 und von 2013 bis 2017 als Trainer die sportlichen Geschicke des Vereins. In Patrick Toth kehrt ein vertrautes Gesicht als sportlicher Leiter zurück – in dieser Konstellation hat das Duo bereits zweimal gemeinsam beim FSV zusammengearbeitet. Ihre eingespielte Rollenverteilung und die klare Aufgabenaufteilung sollen nun erneut für Stabilität sorgen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Mannschaft zu stabilisieren und den Klassenerhalt zu sichern", schreibt der Verein.