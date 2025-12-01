 2025-11-28T07:03:18.113Z

Aufwärts geht’s: Florian Ey, Trainer des FC Ettenheim-Altdorf, ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorrunde.
Aufwärts geht’s: Florian Ey, Trainer des FC Ettenheim-Altdorf, ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorrunde. – Foto: Wolfgang Künstle

Der FSV Seelbach erlebt ein 1:7-Debakel beim SV Rust

Der FC Ettenheim-Altdorf verliert das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga zuhause mit 1:3 gegen den Zeller FV.

Der FSV Seelbach erlebt in Rust ein Debakel und ist nun Schlusslicht in der Tabelle.

Der Zeller FV bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der Fußball-Bezirksliga. Auch wenn es sich – dank des einen oder anderen unerwarteten Patzers – nicht so deutlich in der Tabelle widerspiegelt, so ist die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Herrmann gegen die direkten Mitkonkurrenten aus der Spitzengruppe psychisch und physisch voll da. Mitte Oktober gab’s ein 4:0 gegen den SC Offenburg, jetzt gewannen die Zeller beim FC Ettenheim-Altdorf mit 3:1 – verdient, wie Florian Ey, Trainer der Ettenheimer, offen einräumte. "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung."

