Der FSV Seelbach erlebt ein 1:7-Debakel beim SV Rust

Der Zeller FV bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der Fußball-Bezirksliga. Auch wenn es sich – dank des einen oder anderen unerwarteten Patzers – nicht so deutlich in der Tabelle widerspiegelt, so ist die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Herrmann gegen die direkten Mitkonkurrenten aus der Spitzengruppe psychisch und physisch voll da. Mitte Oktober gab’s ein 4:0 gegen den SC Offenburg, jetzt gewannen die Zeller beim FC Ettenheim-Altdorf mit 3:1 – verdient, wie Florian Ey, Trainer der Ettenheimer, offen einräumte. "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung."