Der FSV Schleiz hat wieder einen echten Zehner Die Rückennummer ist im Fußball oft nur eine Zahl. Für Benjamin Langhof bedeutet sie deutlich mehr. von André Hofmann · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser

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Wenn der Neuzugang des FSV Schleiz künftig mit der 10 auf dem Rücken über den Fasanengarten läuft, schließt sich für ihn ein persönlicher Kreis – und gleichzeitig verbindet sich damit die Hoffnung auf einen sportlichen Neustart.

Dass der 25-Jährige nun innerhalb der Thüringenliga vom FC Thüringen Weida zum FSV Schleiz wechselt, kam durchaus überraschend. Erst im Winter war der Offensivspieler vom SV Eiche Reichenbrand auf den Roten Hügel gewechselt. Nun folgt bereits die nächste Station. Abschied nach kurzer Zeit Der Wechsel sei „tatsächlich sehr plötzlich, ist aber das Ergebnis vieler intensiver Gespräche und persönlicher Überlegungen“, erklärt Langhof. „Ich habe für mich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen ist.“

Für Weida findet der Offensivspieler ausschließlich positive Worte. „Beim Thüringen Weida möchte ich mich für die kurze gemeinsame Zeit bedanken und wünsche dem Verein sowie der Mannschaft für die Zukunft alles Gute.“ Ausschlaggebend für Schleiz sei die Perspektive gewesen: „Ich sehe hier die Chance, mich sportlich weiterzuentwickeln, wieder mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen und zurück in eine feste Routine mit klaren Abläufen zu kommen.“ Die Rückkehr zur Nummer 10 Am Fasanengarten möchte Langhof an seine starke Zeit in Reichenbrand anknüpfen. Dort sammelte er in 76 Pflichtspielen 52 Tore und 50 Vorlagen. „Ich möchte mich schnell in die Mannschaft einfinden und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Natürlich weiß ich, dass man sich alles erst wieder erarbeiten muss, aber ich möchte mit Toren, Vorlagen und meiner Spielweise helfen.“