Der FSV Schleiz hat wieder einen echten Zehner

Wenn der Neuzugang des FSV Schleiz künftig mit der 10 auf dem Rücken über den Fasanengarten läuft, schließt sich für ihn ein persönlicher Kreis – und gleichzeitig verbindet sich damit die Hoffnung auf einen sportlichen Neustart.
Dass der 25-Jährige nun innerhalb der Thüringenliga vom FC Thüringen Weida zum FSV Schleiz wechselt, kam durchaus überraschend. Erst im Winter war der Offensivspieler vom SV Eiche Reichenbrand auf den Roten Hügel gewechselt. Nun folgt bereits die nächste Station.
Der Wechsel sei „tatsächlich sehr plötzlich, ist aber das Ergebnis vieler intensiver Gespräche und persönlicher Überlegungen“, erklärt Langhof. „Ich habe für mich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen ist.“
Für Weida findet der Offensivspieler ausschließlich positive Worte. „Beim Thüringen Weida möchte ich mich für die kurze gemeinsame Zeit bedanken und wünsche dem Verein sowie der Mannschaft für die Zukunft alles Gute.“ Ausschlaggebend für Schleiz sei die Perspektive gewesen: „Ich sehe hier die Chance, mich sportlich weiterzuentwickeln, wieder mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen und zurück in eine feste Routine mit klaren Abläufen zu kommen.“
Am Fasanengarten möchte Langhof an seine starke Zeit in Reichenbrand anknüpfen. Dort sammelte er in 76 Pflichtspielen 52 Tore und 50 Vorlagen. „Ich möchte mich schnell in die Mannschaft einfinden und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Natürlich weiß ich, dass man sich alles erst wieder erarbeiten muss, aber ich möchte mit Toren, Vorlagen und meiner Spielweise helfen.“
Besonders freut ihn die Rückkehr zur Rückennummer 10. „Für viele ist das nur eine Nummer. Für mich hat sie eine hohe Bedeutung, weil ich mit ihr viele erfolgreiche Momente verbinde. Umso schöner ist es, sie jetzt wieder tragen zu dürfen.“
Dass der Transfer überhaupt zustande kam, hängt mit den Verletzungen der Schleizer Neuzugänge Toni Wunderlich und Klarke Greenham zusammen. „Wir waren aufgrund der Verletzungen auf der Suche nach Ersatz. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, Benjamin Langhof zum FSV zu holen, haben wir diese Chance genutzt“, sagt Trainer Roger Fritzsch.
Für Fritzsch passt Langhof genau ins Anforderungsprofil. „Benjamin ist fußballerisch top ausgebildet und ein Spieler mit einer beeindruckenden Trefferquote. Auch menschlich ist er für unsere sehr junge Mannschaft ein absoluter Gewinn.“
Nach der Saisonanalyse habe der Verein gezielt nach einem weiteren torgefährlichen Offensivspieler neben Albert Pohl gesucht. Nach der erneuten Verletzung von Greenham sei man deshalb „extrem glücklich“, mit Langhof kurzfristig einen Spieler mit einem ähnlichen Profil verpflichtet zu haben.