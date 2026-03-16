Der FSV Reimlingen setzt sich im Kellerduell durch Kreisligist schlägt das Schlusslicht FC Mertingen +++ Rückschläge für den FC Lauingen und die SSV Dillingen +++ Alerheim macht immer weiter von red · Heute, 14:16 Uhr · 0 Leser

Der FSV Reimlingen mit Doppeltorschütze Dominik Kohnle (links) holte einen im Abstiegskampf immens wichtigen Sieg gegen den FC Mertingen (Mitte Benedikt Steinle). – Foto: Szilvia Izsó

In der Kreisliga Nord schöpft der FSV Reimlingen neue Hoffnung. Durch den 2:0-Erfolg gegen das Schlusslicht FC Mertingen haben die Rieser wieder Kontakt zum rettenden Ufer, während die Luft für die Mertinger immer dünner wird. An der Spitze dreht die SG Alerheim weiter einsam ihre Kreise und setzte sich auch beim BC Schretzheim mit 3:1 durch.



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100 Das ersehnte Erfolgserlebnis feierte der FSV Reimlingen mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Mertingen. Der am Saisonende scheidende Spielertrainer Dominik Kohnle sorgte in der 14. Minute für die Führung. Nach dem Seitenwechsel demonstrierte Kohnle sein Können ein weiteres Mal und legte in der 77. Minute sein zweites Tor.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100

Eine bittere 1:2-Niederlage musste die SSV Dillingen gegen die SG Ebermergen/Mündling einstecken. In der 18. Minute erzielte Jasjot Padda zunächst das 1:0 für die Kreisstädter. Kurz vor der Halbzeit vergab Stefan Falch einen Elfmeter für die Gäste, als er SSV-Keeper Michael Wagner nicht überwinden konnte. In der Schlussphase glich Andreas Göttler in der 79. Minute aus, bevor Marco Rühl in der Nachspielzeit das Siegtor für Ebermergen erzielte. Zu dem Zeitpunkt waren die Dillinger bereits dezimiert, nachdem Adonis Isufi in der 83. Minute Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Nach dem 1:2 folgte ihm Gazmend Nuraj ebenfalls vorzeitig in die Kabine.

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 40



Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 100 Mit 1:1 teilten sich der TSV Monheim und der TSV Hainsfarth die Punkte. Monheim ging in der 21. Minute durch Daniel Roßkopf, der eine präzise Vorlage von Philipp Jähnel verwertete, mit 1:0 in Führung. Hainsfarth zeigte sich jedoch stark und glich in der 55. Minute durch Nico Hensolt aus. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 1:1.Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 100

Im Reinbergstadion demonstrierte der SV Mauren Heimstärke und setzte sich mit 4:2 gegen den FSV Buchdorf durch. Max Amerdinger sorgte nach zehn Minuten für das 1:0. 16 Minuten später erhöhte Manuel Schreitmüller auf 2:0, vorbereitet von Amerdinger. Matthias Pickel baute die Führung in der 31. Minute auf 3:0 aus, nachdem er von Schreitmüller bedient worden war. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Buchdorf zurück: Nikolai Kastner traf in der 59. Minute zum 3:1, Konstantin Holzmann gelang in der 82. Minute der Anschlusstreffer. Eine Zeitstrafe für Manuel Roßkopf in der 88. Minute bremste die Buchdorfer Aufholjagd, in Überzahl gelang Pickel mit seinem zweiten Treffer der Treffer zum 4:2-Endstand.

Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim) - Zuschauer: 100 Im Wörnitzstadion gab es keine Tore. Der SV Holzkirchen und der SV Donaumünster-Erlingshausen trennten sich in einem spannenden Duell 0:0.Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 100



Schon früh geriet der FC Lauingen im Kellerduell gegen den SV Ehingen/Ortlfingen in Rückstand und musste sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Dem SVE gelang in der 9. Minute das 0:1 durch ein Kopfballtor von Bastian Stefanovic, vorbereitet von Marco Aust. In der 54. Minute stellte Stefanovic auf 0:2 und sicherte damit den Ehinger Sieg.Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 100