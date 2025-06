Der FSV Reimlingen hat die Nase vorne

Etappenziel erreicht: Dominik Kohnle (rechts) hat sich mit dem FSV Reimlingen die Vizemeisterschaft gesichert und spielt nun um den Bezirksliga-Aufstieg. – Foto: Szilvia Izsó

Die Würfel sind gefallen, doch längst nicht alles wurde auf dem Rasen entschieden. Denn in der Kreisliga Nord lohnte sich durchaus ein Blick auf die jeweiligen Bestimmungen. Los ging es damit, dass die SG Buchdorf/Daiting mitten im Aufstiegsrennen mitbekam, dass sie als Spielgemeinschaft nicht aufsteigen darf. Am letzten Spieltag ging für die SG auch der zweite Platz verloren, den sich der FSV Reimlingen sicherte. Die Reimlinger gehen damit in die Aufstiegsrelegation und treffen am Mittwoch (18.30 Uhr, in Wertingen) zunächst auf die TSG Thannhausen. Auch im Abstiegskampf spielten die Regularien eine Rolle. Ein Kreisligist darf keine neue SG bilden, doch genau das hat der TSV Möttingen künftig mit dem TSV Mönchsdeggingen geplant. Deshalb geht es für Möttingen runter in die Kreisklasse - und darf kommende Saison als SG dann wieder aufsteigen. Das wurde kurz vor dem Saisonfinale bekannt, weshalb die eigentlich abgestiegene SSV Höchstädt nun iweder hoffen darf. Sie geht ebenso wie der TSV Oettingen in die Relegation um den Klassenerhalt.



Der FSV Reimlingen mit im Spitzenspiel gegen die SG Buchdorf/Daiting mächtig gefordert, um sich den 4:2-Sieg und damit die Vizemeisterschaft zu sichern. Die SG legte nämlich zunächst zwei Treffer vor. Konstantin Holzmann traf in der 30. Minute, drei Minuten stellte Albert Kaiser auf 0:2. Doch Reimlingen antwortete prompt: Stefan Mayer verkürzte auf 1:2 (36.), bevor David Fuchs kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (45.). In der zweiten Hälfte brachte Torjäger Dominik Kohnle den FSV erstmals in Führung (72.), und ein Eigentor zum 4:2 von Lukas Burkard in der 87. Minute brachte die endgültige Entscheidung.Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 250



Der TSV Hainsfarth feierte einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den TSV Monheim. Jannik Gramm traf in der 17. Minute nach Vorarbeit von David Beck zum 1:0. Nur sieben Minuten später erhöhte Philipp Jähnel unfreiwillig per Eigentor auf 2:0. Auch eine Zeitstrafe für Elias Leberle (38.) stoppte die Hainsfarther nicht. Nico Hensolt setzte in der 53. Minute den Schlusspunkt mit einem weiteren Treffer, erneut vorbereitet von Beck.Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 155



Die SG Ebermergen/Mündling musste sich dem Schlusslicht SG Wemding/Wolferstadt mit 1:2 geschlagen geben. Dario Morena brachte den Absteiger in der 33. Minute nach einer Vorlage von Aaron Nikolai in Führung. Johannes Fritz glich in der 60. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Marco Prestle aus. Doch nur acht Minuten später netzte Morena erneut ein, diesmal nach einem Pass von Sandro Morena, und sicherte der SG den 2:1-Sieg.Schiedsrichter: Samuel Rettenmeier (Rosenberg) - Zuschauer: 124



Im Wörnitzstadion erlebten die 80 Zuschauer ein einseitiges Spiel zwischen dem SV Holzkirchen und dem SV Ehingen/Ortlfingen. Die Rieser setzten sich mit 9:0 durch. Daniel Kienle eröffnete in der 4. Minute den Torreigen. Philipp Buser (20.), Kienle und Leander Hubel (43.) sorgten für eine komfortable 4:0-Halbzeitführung. Nach der Pause gelang Buser das 5:0. Patrick Michel netzte dann zweimal ein, Marco Kraus und schließlich Buser mit seinem vierten Treffer stellten auf 9:0.Schiedsrichter: Ulrich Reiner (Bissingen) - Zuschauer: 80



Die SG Alerheim setzte sich zwar mit 5:1 gegen den FC Maihingen durch, doch für die Vizemeisterschaft reichte das nicht aus. Aaron Stimpfle brachte die Maihinger in der 27. Minute in Führung. Doch Sebastian Hertle drehte das Spiel bis zur Halbzeit mit zwei Treffern (35., 40.). In der zweiten Hälfte erhöhte Tobias Stelzle (63.), Florian Veit (76.) und Tobias Fuchsluger (90.), ließen die weiteren Treffer zum 5:1-Erfolg gegen den künftigen Bezirksligisten folgen.Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 150



Der TSV Oettingen tankte durch das 5:0 gegen die SSV Höchstädt kräftig Selbstvertrauen für die anstehende Relegation gegen den SV Scheppach. Gleichzeitig schien es so, als würden sich die Höchstädter bereits für das Duell gegen den FC Lauingen schonen. Vincent Käser eröffnete in der 37. Minute den Torreigen mit einem Treffer nach Vorlage von Titus Rudewig. Nur eine Minute später erhöhte Jan Sandmeyer - ebenfalls nach Rudewigs Vorlage - auf 2:0. Nach der Pause folgten drei weitere Treffer: Raul Pintea traf in der 54. Minute, Titus Rudewig gelang in der 56. Minute das 4:0. Den Schlusspunkt setzte Erich Schröppel in der 57. Minute, vorbereitet von Käser.Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 120

Im Duell zwischen TSV Möttingen und FC Mertingen gab es keine Tore und somit keinen Sieger. Beide Teams schafften es nicht, die Abwehrreihen zu überwinden, sodass das Spiel mit 0:0 endete. Für die Möttinger war es nach 15 Jahren Kreis- und Bezirksliga die Abschiedsvorstellung, kommende Saison geht es als SG mit dem TSV Mönchsdeggingen in der Kreisklasse weiter.

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 75