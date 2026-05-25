Der FSV Reimlingen bleibt auf Kurs Klassenerhalt Kreisligist fertigt Ebermergen mit 5:0 ab +++ Der FC Lauingen schlägt nach erneutem Trainerwechsel den SV Holzkirchen +++ Ehingen gewinnt und muss weiter bangen von red · Heute, 18:52 Uhr · 0 Leser

Leonard Lechner (links) war mit dem FSV Reimlingen im Heimspiel gegen die SG Ebermergen/Mündling richtig gut drauf. Christian Funk hatte mit der SG keine Chance und verlor mit 0:5. – Foto: Szilvia Izsó

Der Abstiegskampf in der Kreisliga Nord spitzt sich weiter zu. Zwar sicherte sich die SSV Dillingen durch den 3:2-Erfolg beim SV Donaumünster den Klassenerhalt, dahinter zittern jedoch fünf weitere Teams. Umso wichtiger war für den FSV Reimlingen der 5:0-Sieg gegen die SG Ebermergen/Mündling, denn dadurch geht der Vorjahres-Vize mit zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge in den letzten Spieltag. Dahinter feierten alle Teams ebenfalls Siege.



Schiedsrichter: Lukas Geier (Oberhausen) - Zuschauer: 250 Der FSV Reimlingen feierte im Innenbergstadion einen souveränen 5:0-Erfolg gegen Ebermergen/Mündling. Dabei legten die Reimlinger einen Blitzstart hin: Bereits in der ersten Minute brachte Simon Lösch seine Mannschaft in Führung. Anschließend übernahm Stefan Mayer die Hauptrolle und baute den Vorsprung mit einem Doppelpack bis zur 27. Minute auf 3:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Reimlingen dominant. Mayer schnürte in der 54. Minute seinen Dreierpack und erhöhte auf 4:0, ehe Spielertrainer Dominik Kohnle in der 73. Minute den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter: Lukas Geier (Oberhausen) - Zuschauer: 250

Der FC Lauingen hatte einen weiteren Trainerwechsel vorgenommen und präsentierte sich unter der Regie von Wilfried Mayer in Torlaune. Dabei besiegte das Kellerkind den SV Holzkirchen im Auwaldstadion deutlich mit 5:0. Hannes Gentner eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Nach einer lange ausgeglichenen Phase sorgte Danny Klose in der 60. Minute für das 2:0. Danach gehörte die Bühne Abdulrazak Almuri, der innerhalb weniger Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte und mit Treffern in der 68., 73. und 74. Minute den klaren Heimsieg perfekt machte. In der Schlussminute sah SVH-Spielertrainer Philipp Buser zudem noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Steffen Peters - Zuschauer: 80 Der SV Mauren setzte sich beim Schlusslicht FC Mertingen mit 4:1 durch und stellte dabei früh die Weichen auf Sieg. Manuel Schreitmüller brachte den SVM bereits in der 7. Minute in Führung, ehe Matthias Pickel nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ein verwandelter Elfmeter von Sven Schreitmüller sorgte bereits nach 17 Minuten für klare Verhältnisse. Mertingen verkürzte durch Benjamin Mang in der 60. Minute zwar noch, doch Matthias Pickel stellte mit seinem zweiten Treffer in der 76. Minute den verdienten Endstand her.Schiedsrichter: Steffen Peters - Zuschauer: 80

Im Stadion Ehinger Berg setzte sich der SV Ehingen/Ortlfingen überraschend mit 2:1 gegen den TSV Monheim durch. Der Tabellenzweite ging zunächst in Führung: Philipp Jähnel traf in der 26. Minute nach Vorarbeit von Jannis Rosskopf zum 1:0. Die Antwort der ehinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bastian Stefanovic erzielte in der 39. Minute nach Zuspiel von Simon Leser den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Ehingen die Partie komplett: Simon Leser traf in der 61. Minute nach Vorlage von Jakob Deil zum 2:1. In der Schlussphase musste Monheims Florian Pfefferer zudem für zehn Minuten vom Feld.

Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 200







Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 80



Die SSV Dillingen gewann ein abwechslungsreiches Duell beim den SV Donaumünster-Erlingshofen mit 3:2. Dabei erwischte der SVD den besseren Start: Marco Ritter sorgte mit zwei frühen Treffern in der 5. und 15. Minute für eine 2:0-Führung. Dillingen zeigte jedoch Moral und kämpfte sich noch vor der Pause zurück. Dominik Riedinger verkürzte in der 28. Minute, ehe Adonis Isufi kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich gelang. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn traf Isufi erneut und sorgte mit seinem zweiten Treffer für den Klassenerhalt der SSV.Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 85 Der FSV Buchdorf drehte sein Heimspiel gegen den BC Schretzheim und gewann am Ende verdient mit 3:1. Zunächst gingen die Kleeblättler durch Martin Schromm in der 27. Minute in Führung, nachdem Florian Richter mustergültig vorbereitet hatte. Nach der Pause übernahm Buchdorf zunehmend die Kontrolle. Simon Lux erzielte in der 62. Minute nach Vorlage von Nikolai Kastner den Ausgleich und brachte seine Mannschaft nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer nach Zuspiel von Marius Schmid sogar in Führung. Rico Rebele machte in der 77. Minute mit dem 3:1 nach Vorlage von Johannes Roßkopf alles klar.Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 85

Ein spannendes und umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer im Burschelstadion, wo sich der TSV Hainsfarth mit 3:2 gegen den Meister SG Alerheim durchsetzte. Nico Leister brachte den TSV kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Hannes Sitta in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Reinhard Steinhoff, vorbereitet von Luca Stropek, auf 2:0. Doch Alerheim kämpfte sich zurück: Tobias Fuchsluger verkürzte in der 50. Minute, ehe Robert Zwölfer in der 69. Minute der Ausgleich gelang. Die Antwort der Hainsfarther folgte jedoch prompt. Nur drei Minuten später erzielte Jannik Gramm nach Vorlage von Felix Schmidt den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 150