Reinhard Steinhoff (rechts) mühte sich zwar mit dem TSV Hainsfarth, am Ende aber setzte sich Johannes Templer mit dem FSV Buchdorf durch. – Foto: Szilvia Izsó

Der FSV Buchdorf hat den längeren Atem Kreisligist setzt sich mit 4:2 gegen Hainsfarth durch +++ Alerheim setzt die Siegesserie fort +++ Sechs Tore im Kellerduell zwischen FC Lauingen und SSV Dillingen +++ Erster Dreier für Mauren Verlinkte Inhalte KL Nord FC Lauingen Dillingen Holzkirchen Hainsfarth + 10 weitere

Der FSV Buchdorf bleibt in der Kreisliga Nord der ernsthafteste Verfolger. Gegen den TSV Hainsfarth setzte sich der Tabellenzweite mit 4:2 durch - und bleibt damit fünf Zähler hinter der SG Alerheim, die sich auch beim SV Ehingen/Ortlfingen schadlos hielt.



Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 120 Zweimal steckte der TSV Hainsfarth einen Rückstand weg, am Ende aber hatte der FSV Buchdorf den längeren Atem und gewann mit 4:2. Auf das 1:0 von Simon Lux (7.), der das Zuspiel von Nikolai Kastner verwertete, antwortete Hainsfarth mit dem Ausgleich durch Luca Stropek (19.). Kurz vor der Halbzeit brachte Kastner Buchdorf erneut in Führung - und gleich nach dem Seitenwechsel verwandelte Nico Leister einen Elfmeter zum 2:2. Allerdings ersteckte der Hainsfarther Jubel im Keim, denn schon wenige Sekunden später stand es wieder 3:2. Richard Eidner ließ sich auf Buchdorfer Seite feiern. Lux machte in der 75. Minute endgültig alles klar und netzte zum 4:2 ein.Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim) - Zuschauer: 250 Im neunten Anlauf hat es geklappt, der SV Maurein feierte mit dem 2:1 beim FSV Reimlingen den ersten Saisonsieg. Dabei lief zunächst alles nach Plan. In der 12. Minute traf Simon Diethei nach einer präzisen Vorlage von Leonard Lechner zum 1:0. Doch nur drei Minuten später glich Simon Löfflad für Mauren aus, nachdem Matthias Pickel ihn ideal bediente. Kurz vor der Halbzeit erhielt Reimlingens Christian Kremer eine Zeitstrafe, die allerdings ohne Folgen blieben. In der Nachspielzeit allerdings schlugen der SV Mauren ein zweites Mal zu. Löfflad verwertete diesmal die Vorlage von Max Amerdinger zum umjubelten Siegtreffer.Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150 Der SV Holzkirchen setzte sich dank einer starken ersten Halbzeit mit 2:1 gegen den TSV Monheim durch. Bereits in der 7. Minute traf Sven Wimmer nach einer Vorlage von Philipp Buser zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Patrick Michel, auch dazu steuerte Spielertrainer Buser den Assist bei. In der zweiten Halbzeit mühte sich Monheim, aber erst in der Nachspielzeit sorgte Tobias Roßkopf mit einem Freistoß für den zu späten Anschlusstreffer.Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 220 Dank des Doppelpacks von Jürgen Sorg gewann der SV Donaumünster-Erlingshofen noch mit 2:1 gegen die SG Ebermergen/Mündling. Die SG ging in der 31. Minute zunächst durch Johannes Fritz - nach einer Vorlage von Stefan Falch - in Führung. Doch der SVD ließ sich nicht entmutigen und glich in der 55. Minute durch Jürgen Sorg aus, der von Marco Ritter in Szene gesetzt worden war. Sorg sorgte schließlich in der 73. Minute für die Entscheidung, als er erneut ins Netz traf.Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 220



Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 100 Der SV Ehingen/Ortlfingen wehrte sich zwar, konnte dem Tabellenführer SG Alerheim allerdings nur einmal ein klein wenig weh tun. Am Ende hatte die SGA mit 3:1 die Nase vorne. Bastian Stefanovic sorgte in der 28. Minute für die Ehinger Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Tobias Stelzle für Alerheim aus. Nach der Halbzeit war Simon Leser der Pechvogel, der als letzter am Ball war und die Kugel zum 1:2 ins eigene Netzt lenkte (47.). Sebastian Hertle machte in der 66. Minute mit dem 1:3 alles klar.Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 100 Auch beim FC Mertingen setzte sich der BC Schretzheim durch und gewann mit 2:1. Das Kleeblatt legte richtig gt los, fing sich aber in der 24. Minute den Rückstand ein. Florian Hosp war zum 1:0 erfolgreich. Doch Schretzheim glich zwei Minuten später durch Florian Richter aus, der eine Vorlage von Daniel Schaaf verwertete. In der 70. Minute sorgte Vincent Danzer für das 1:2, nachdem Hannes Brückner ihn bedient atte. In der Nachspielzeit wurde Mertingens Patrick Gaugenrieder mit einer Zeitstrafe belegt, während Jonas Behringer von Schretzheim in der 93. Minute die Gelb-Rote Karte sah.Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 100

Im spannenden Derby musste sich der FC Lauingen mit einem 3:3 gegen die SSV Dillingen begnügen und wartet weiter auf den ersten Dreier. Dabei sah es zunächst gut für den FCL aus. Abdulrazak Almuri verwandelte früh einen Elfmeter (5.) und Tim Rettinger erhöhte auf 2:0 (16.). Doch Adonis Isufi sorgte mit zwei Treffern binnen 120 Sekunden (25./27.) für den Ausgleich. Semi Mahar brachte Lauingen in der 81. Minute erneut in Führung, doch Isufi glich in der 87. Minute aus und sicherte Dillingen einen Punkt.

Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm) - Zuschauer: 169