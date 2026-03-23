Der FSV Buchdorf feiert ein Schützenfest Kreisligist kanzelt den SV Holzkirchen ab +++ Reimlingen springt aus der Abstiegszone +++ Schlusslicht Mertingen meldet sich zurück von red · Heute, 19:22 Uhr · 0 Leser

Der Schein trügt: Philipp Buser (links) war mit dem SV Holzkirchen zu oft hinten dran, Richard Eidner gewann mit Buchdorf 8:0. – Foto: Szilvia Izsó

Wer ist der Beste vom Rest? Diese Frage stellt sich in der Kreisliga Nord, wo die ungeschlagene SG Alerheim der Konkurrenz enteilt ist und auch gegen die SSV Dillingen mit 5:3 gewann. Ein ernsthafter Bewerber um den zweiten Platz ist der FSV Buchdorf, der im Verfolgerduell den SV Holzkirchen mit 8:0 abschoss. Im Tabellenkeller sind die Abstände eng, weshalb der FSV Reimlingen nach dem 3:0-Erfolg beim BC Schretzheim einen großen Sprung ins Mittelfeld machte. Und auch Schlusslicht FC Mertingen bleibt nach dem zweiten Saisonsieg im Rennen um den Klassenerhalt.



Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 125 Mit drei Punkten Vorsprung war der SV Holzkirchen zum FSV Buchdorf gereist - und kam mit 0:8 unter die Räder. Simon Lux eröffnete das Schützenfest in der 13. Minute und erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Nach der Pause traf Richard Eidner zum 3:0 (49.) und Lux legte mit zwei weiteren Toren (60., 71.) nach. Eidner und der eingewechselte Szilard Süveges (81.) sowie Johannes Roßkopf (89.) rundeten das Ergebnis ab.Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 125

Der BC Schretzheim kassierte mit dem 0:3 gegen den FSV Reimlingen eine überraschend Heimniederlage. Jan Enßlin war der entscheidende Mann des Spiels und erzielte alle drei Treffer. In der 20. Minute brachte er Reimlingen nach Vorarbeit von Niklas Rothgang in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Enßlin erneut, wieder nach einem Assist von Rothgang. Im zweiten Durchgang, in der 79. Minute, schnürte er seinen Dreierpack mit einem Tor, das Dominik Kohnle vorbereitete. Schretzheim fand nicht ins Spiel und blieb ohne zählbaren Erfolg.

Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen) - Zuschauer: 130



Schiedsrichterin: Jessica Reif (Weißenburg) - Zuschauer: 150 Im Burschelstadion sahen die Fans ein packendes Duell zwischen dem TSV Hainsfarth und dem SV Mauren, das mit 2:2 endete. Nico Hensolt brachte den TSV in der 29. Minute nach Vorlage von Hannes Sitta in Führung. Doch nur vier Minuten später glich Andreas Pickel für Mauren aus. Kurz darauf, in der 36. Minute, netzte Nico Leister nach einem Pass von Luca Stropek zum 2:1 ein. Im zweiten Durchgang sicherte Matthias Pickel Mauren in der 68. Minute das Remis.Schiedsrichterin: Jessica Reif (Weißenburg) - Zuschauer: 150

Der am ende dezimierte TSV Monheim rettete bei der SG Ebermergen/Mündling noch ein 2:2. Michael Fritz brachte die SG mit einem Kopfball in der 46. Minute in Führung. Doch Luca Keppler verwandelte in der 66. Minute einen Elfmeter zum Ausgleich. Fritz traf erneut per Kopfball zum 2:1 (70.) und alles deutete auf einen Ebermerger Sieg hin. Zumal die Monheimer Marco und Patrick Rühl in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz mussten. Doch Leon Kaspar sicherte Monheim in der 85. Minute den Punkt mit einem Kopfballtor.

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 300



Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 150 In einem aufregenden Duell besiegte die SG Alerheim die SSV Dillingen mit 5:3. Gazmend Nuraj brachte Dillingen früh in der 7. Minute in Führung. Alerheim antwortete stark: Tobias Stelzle traf dreimal binnen 32 Minuten (56., 60., 63.). Jasjot Padda verkürzte für Dillingen 84.), doch Luca Greiner (88.) und Stelzle (90.+1) machten für den Spitzenreiter alles klar. Daran änderte auch das Dillinger Tor von Padda zum 5:3 nichts mehr.Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 155 Das Schlusslicht FC Mertingen feierte einen klaren 3:0-Sieg beim SV Ehingen/Ortlfingen. Johannes Bissinger eröffnete in der 40. Minute nach einer Flanke von Daniel Hosp den Torreigen. Melih Kaya erhöhte in der 61. Minute - ebenfalls nach Hosps Vorarbeit. Bissinger krönte seine Leistung mit einem Fernschuss zum 3:0 in der 70. Minute.Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 155

Der FC Lauingen bleibt nach dem 2:4 beim SV Donaumünster-Erlingshofen in akuter Abstiegsgefahr. Donaumünsters Omar Suso eröffnete in der 31. Minute das Torfestival nach einer Vorlage von Niklas Pichlmayr. Yannik Endres erhöhte kurz darauf auf 2:0 (38.). Lauingen kämpfte allerdings zurück, Abdulrazak Almuri (58.) und Maximilian Schreiber (63.) glichen aus. Doch die Gastgeber konterten: Jürgen Sorg traf in der 70. Minute, Suso sorgte in der 74. Minute für den Endstand erzielte.

Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 160