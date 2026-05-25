Der FSV Bretzenheim will starke Saison mit Aufstieg krönen Der FSV Bretzenheim tritt gegen den TuS Roxheim zur Relegation in die A-Klasse an von Johanna Rath · Heute, 16:41 Uhr · 0 Leser

Der FSV Bretzenheim könnte nächste Saison in der A-Klasse spielen. – Foto: Jutta Bohr

Die SG Disibodenberg steht bereits als Meister der B-Klasse Bad Kreuznach II fest. Der FSV Bretzenheim steht als Tabellenzweiter vor den Aufstiegsspielen in die A-Klasse. Der sportliche Leiter des FSV Matthias Münch berichtet von den Aufstiegsambitionen der Mannschaft nach einer starken Saison.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. "Wir haben eine tolle Saison gespielt und es wäre schön, wenn die Jungs sich mit dem Aufstieg belohnen könnten", sagt Matthias Münch. Er räumt seinem Team in den anstehenden Relegationsspielen gegen den TuS Roxheim gute Chancen ein. "Ich halte Roxheim für einen starken Gegner, aber ich denke, wir sind auf Augenhöhe. Das Spiel wird sich danach entscheiden, wer die bessere Form und den stärkeren Willen hat", erklärt Matthias Münch. Der Wille sei bei seinem Team jedenfalls gegeben. Eine Bretzenheimer Delegation hat dem Gegner Roxheim bereits gestern beim 5:1-Sieg gegen die SG Spabrücken/Schönberg/Hergenfeld zugeschaut. Das Relegationshinspiel wird kommenden Donnerstag stattfinden.