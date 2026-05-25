Der FSV Bretzenheim will starke Saison mit Aufstieg krönen

Die SG Disibodenberg steht bereits als Meister der B-Klasse Bad Kreuznach II fest. Der FSV Bretzenheim steht als Tabellenzweiter vor den Aufstiegsspielen in die A-Klasse. Der sportliche Leiter des FSV Matthias Münch berichtet von den Aufstiegsambitionen der Mannschaft nach einer starken Saison.
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"Wir haben eine tolle Saison gespielt und es wäre schön, wenn die Jungs sich mit dem Aufstieg belohnen könnten", sagt Matthias Münch. Er räumt seinem Team in den anstehenden Relegationsspielen gegen den TuS Roxheim gute Chancen ein. "Ich halte Roxheim für einen starken Gegner, aber ich denke, wir sind auf Augenhöhe. Das Spiel wird sich danach entscheiden, wer die bessere Form und den stärkeren Willen hat", erklärt Matthias Münch. Der Wille sei bei seinem Team jedenfalls gegeben. Eine Bretzenheimer Delegation hat dem Gegner Roxheim bereits gestern beim 5:1-Sieg gegen die SG Spabrücken/Schönberg/Hergenfeld zugeschaut. Das Relegationshinspiel wird kommenden Donnerstag stattfinden.
Über die Situation bei Roxheim vor den Spielen haben wir hier berichtet.
Ein Neuzugang für die nächste Saison steht auch schon fest: Leon David Atama wechselt von der FSG Riedrode zum FSV Bretzenheim. Sonst soll der Kader, unabhängig von der Liga, bestehen bleiben. Matthias Münch freut sich außerdem darüber, dass einige Spieler aus der Jugend hochkommen.
Der vergangene Spieltag im Überblick
Am 30. Spieltag der B-Klasse Kreuznach II fielen jede Menge Tore. Den deutlichsten Sieg feierte der FSV Rehborn mit einem klaren 6:1 gegen Hargesheim II. Ebenfalls torreich ging es beim 6:3-Erfolg des FSV Bretzenheim gegen die SG Rheinhessen zu. Reiffelbach setzte sich souverän mit 4:1 bei der SG Nordpfalz durch, während die SG Meisenheim III auswärts einen knappen 3:2-Sieg beim TuS Gangloff feiern konnte. Der VfL Sponheim gewann mit 2:1 beim TSV Langenlonsheim, und die SG Waldlaubersheim/Gutenberg sicherte sich im Urteilsspiel drei Punkte gegen den FC Schmittweiler-Callbach II mit 2:0. Keinen Sieger gab es dagegen im Duell zwischen den Kreuznacher Kickers und der SG Disibodenberg, denn die Partie endete 2:2.
Zu den einzelnen Partien: