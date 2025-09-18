Der FSV Bernau will Tabellenführer SV Viktoria Potsdam stoppen

Die Landesliga Nord geht in den 4. Spieltag und verspricht packende Partien. Spitzenreiter Viktoria Potsdam will in Bernau seine makellose Serie fortsetzen, während die Teams aus dem Tabellenkeller dringend punkten müssen. Auch im Mittelfeld stehen richtungsweisende Spiele auf dem Programm.

Der FV Preussen Eberswalde empfängt den SV Falkensee-Finkenkrug zu einem Verfolgerduell. Eberswalde setzte sich am letzten Wochenende mit 3:1 bei Eintracht Alt Ruppin durch, als Maurice Engst in der 35. Minute den Torreigen eröffnete, Patrice Donald Epale Otto kurz darauf erhöhte und Dominik Dawid Boettcher in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte. Falkensee wiederum fertigte Bornim mit 5:1 ab – Robin Schultze erzielte dabei gleich zwei Treffer, während Benedikt Bundschuh, Louis Heinrich und Lasse Eick nachlegten. Beide Teams gehen mit Selbstvertrauen in die Partie, Eberswalde als Tabellendritter, Falkensee auf Rang fünf. ---

Im Kellerduell trifft die SG Bornim auf den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Bornim steckt nach der 1:5-Niederlage in Falkensee tief in der Krise. Concordia zeigte gegen FSV Bernau zunächst Moral, als Theo Hahn in der 10. Minute die Führung erzielte, verlor aber am Ende 1:3. Vor allem die späten Treffer von Mattis Raschke in der Nachspielzeit besiegelten die Pleite. Beide Mannschaften stehen unter Druck, da Bornim noch ohne Punkt ist und Concordia bislang nur zwei Zähler auf dem Konto hat. ---

Der FSV Bernau erwartet Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam zum Topspiel. Bernau drehte zuletzt bei Concordia einen frühen Rückstand durch Tore von Mattis Raschke und Dennis Ulbrich in einen 3:1-Erfolg. Viktoria Potsdam sorgte mit einem historischen 10:1 gegen Neustadt für Aufsehen: Mathis Lange traf gleich viermal, Tom Nattermann doppelt, dazu trugen sich Fabian Herrmann, Marvin Kleihs, Lennard Lämmerhirt und Jeff Salpeter in die Torschützenliste ein. Mit drei Siegen und 21:3 Toren führt Viktoria souverän die Tabelle an. Bernau will nun die Serie stoppen und selbst zur Spitze aufschließen. ---

Für den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse steht nach dem 1:10-Debakel in Potsdam Wiedergutmachung an. Abdel Mamadou erzielte zwar den Ehrentreffer, doch am Ende stand die höchste Niederlage des Spieltags. Nun wartet mit dem FC Schwedt ein Gegner, der zuletzt mit 3:0 gegen Fortuna Babelsberg gewann. Christian Staatz und Szymon Wierzchowski trafen dabei jeweils vom Punkt, ehe Wierzchowski in der 90. Minute den Endstand herstellte. Neustadt ist Tabellenletzter und muss dringend punkten, während Schwedt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sucht. ---

Fortuna Babelsberg empfängt den FC 98 Hennigsdorf und will nach dem 0:3 in Schwedt endlich den ersten Saisonsieg feiern. Der Absteiger hat bislang nur ein Tor erzielt und wartet auf den Befreiungsschlag. Hennigsdorf hingegen schoss sich mit einem 6:1 gegen Glienicke eindrucksvoll frei. Tobias Völkel traf doppelt, Maximilian Hinz, Ron Hass, Finn Hieronymi und Sven Donnerhaak machten den Kantersieg perfekt. Fortuna Babelsberg steht als Tabellendreizehnter unter Zugzwang, Hennigsdorf möchte mit einem weiteren Sieg ins Mittelfeld vorstoßen. ---

Der BSC Fortuna Glienicke trifft auf die SG Einheit Zepernick, die mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt gestartet ist. Glienicke kassierte zuletzt ein 1:6 in Hennigsdorf, einzig Milan Elbe konnte zwischenzeitlich für Hoffnung sorgen. Zepernick feierte dagegen ein spektakuläres 4:3 gegen Zehdenick. Paul Maurer avancierte mit drei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter in der 89. Minute, zum Matchwinner. Glienicke steht mit nur einem Punkt unten drin, während Zepernick als Tabellenzweiter die Euphorie mitnehmen will. ---

Im Duell zweier Teams aus unteren Tabellenhälfte empfängt der SV 1920 Zehdenick den Angermünder FC. Zehdenick kam zuletzt in einem wilden Spiel bei Einheit Zepernick zu drei Treffern durch Kevin Höpfner und Süleyman Gül, musste sich aber am Ende 3:4 geschlagen geben. Angermünde unterlag zuhause dem Schönower SV mit 1:3, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Nico Hanse. Zudem schwächte Marvin Jaskolka sein Team mit einer späten Gelb-Roten Karte. Beide Teams benötigen dringend ein Erfolgserlebnis. ---