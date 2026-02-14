Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen zittert sich zum Sieg gegen Eppingen

Es sind diese Momente am Bruchwald, die den Fußball so greifbar machen. Die Luft war kühl, doch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen unter Trainer Daniel Zmpitas brannte darauf, im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart ein Ausrufezeichen zu setzen. Gegen den Verbandsligisten VfB Eppingen sollte die taktische Feinabstimmung vollzogen werden.

Und tatsächlich: Es dauerte keine fünf Minuten, bis die Gastgeber das erste Mal jubeln durften. Bleart Dautaj (5.) sorgte für den frühen Führungstreffer. Es war der Startschuss, den man sich für diese Generalprobe erhofft hatte. Die Mannschaft zeigte früh, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und das Tempo in dieser Partie zu diktieren.

Der unerwartete Dämpfer

Doch wer dachte, dass der Oberligist den Gast aus der Verbandsliga einfach überrennen würde, sah sich getäuscht. Nach dem Seitenwechsel schlich sich eine gewisse Unruhe in das Spiel der Gastgeber ein. Emotionen kochten hoch, als der VfB Eppingen mutiger wurde und schließlich in der 58. Minute den Ausgleich durch Dino Corajevic erzielte. Plötzlich stand es 1:1, und die Souveränität des Favoriten schien für einen Moment zu wanken. In dieser Phase des Spiels wurde deutlich, wie viel in einem solchen Testspiel steckt – es geht nicht nur um Fitness, sondern um die psychologische Stabilität kurz vor dem Ernstfall in der Oberliga Baden-Württemberg.

Entscheidung vom Punkt

Die Erlösung für das Team von Daniel Zmpitas folgte jedoch prompt. Nur sieben Minuten nach dem Ausgleichstreffer bot sich die Chance zur erneuten Führung. Es gab einen Elfmeter. Emre Yalcin übernahm in der 65. Minute die Verantwortung. Mit purer Entschlossenheit verwandelte er den Elfmeter zum 2:1. Dieser Treffer war mehr als nur eine statistische Notiz; es war der Siegtreffer, der die Generalprobe letztlich glücken ließ. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen bewies Moral und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit, was nach dem Abpfiff für spürbare Erleichterung im Lager der Nullachter sorgte.