Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen zittert sich zum Sieg gegen Eppingen

Der Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen besteht den letzten Härtetest vor dem Ligastart gegen den Verbandsligisten VfB Eppingen knapp mit 2:1. Trotz spielerischer Überlegenheit bleibt bis zum Schluss eine emotionale Anspannung spürbar.
Ein Blitzstart nach Maß
Es sind diese Momente am Bruchwald, die den Fußball so greifbar machen. Die Luft war kühl, doch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen unter Trainer Daniel Zmpitas brannte darauf, im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart ein Ausrufezeichen zu setzen. Gegen den Verbandsligisten VfB Eppingen sollte die taktische Feinabstimmung vollzogen werden.
Und tatsächlich: Es dauerte keine fünf Minuten, bis die Gastgeber das erste Mal jubeln durften. Bleart Dautaj (5.) sorgte für den frühen Führungstreffer. Es war der Startschuss, den man sich für diese Generalprobe erhofft hatte. Die Mannschaft zeigte früh, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und das Tempo in dieser Partie zu diktieren.
Der unerwartete Dämpfer
Doch wer dachte, dass der Oberligist den Gast aus der Verbandsliga einfach überrennen würde, sah sich getäuscht. Nach dem Seitenwechsel schlich sich eine gewisse Unruhe in das Spiel der Gastgeber ein. Emotionen kochten hoch, als der VfB Eppingen mutiger wurde und schließlich in der 58. Minute den Ausgleich durch Dino Corajevic erzielte. Plötzlich stand es 1:1, und die Souveränität des Favoriten schien für einen Moment zu wanken. In dieser Phase des Spiels wurde deutlich, wie viel in einem solchen Testspiel steckt – es geht nicht nur um Fitness, sondern um die psychologische Stabilität kurz vor dem Ernstfall in der Oberliga Baden-Württemberg.
Entscheidung vom Punkt
Die Erlösung für das Team von Daniel Zmpitas folgte jedoch prompt. Nur sieben Minuten nach dem Ausgleichstreffer bot sich die Chance zur erneuten Führung. Es gab einen Elfmeter. Emre Yalcin übernahm in der 65. Minute die Verantwortung. Mit purer Entschlossenheit verwandelte er den Elfmeter zum 2:1. Dieser Treffer war mehr als nur eine statistische Notiz; es war der Siegtreffer, der die Generalprobe letztlich glücken ließ. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen bewies Moral und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit, was nach dem Abpfiff für spürbare Erleichterung im Lager der Nullachter sorgte.
Vorbereitung auf den Ernstfall
Mit diesem 2:1-Erfolg im Rücken richtet sich der Blick nun unmittelbar nach vorne. Die Generalprobe ist zwar geglückt, doch für Trainer Daniel Zmpitas und seine Mannschaft beginnt jetzt die wichtigste Phase. Die kommende Trainingswoche wird im Zeichen der absoluten Fokussierung stehen. Es gilt, die letzten Fehlerquellen zu analysieren und die volle Konzentration auf das zu lenken, was am kommenden Samstag bevorsteht. Die Emotionen des Sieges gegen den VfB Eppingen sollen als Rückenwind genutzt werden, um die Intensität auf dem Trainingsplatz hochzuhalten.
Das erste Pflichtspiel des Jahres
Die Spannung steigt ins Unermessliche, wenn man auf den Kalender blickt. Am Samstag, 21.02.2026, um 14 Uhr, endet die Winterpause offiziell. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2026 den 1. Göppinger SV. Es ist ein Duell, das in der Oberliga Baden-Württemberg wegweisend sein wird. Für die Nullachter ist es das erste Mal seit Monaten, dass es wieder um Punkte und die Tabelle geht. Das Heimspiel gegen den starken Gegner aus Göppingen wird der Mannschaft alles abverlangen.