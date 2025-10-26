Der frühere Kapitän lebte den VfB 03 Hilden mit ganzem Herzen

1954 begann Willi Schillings seine Fußballerkarriere in der Jugend des VfB 03. Später lief der gebürtige Kapellener 14 Jahre für die VfB 03-Erste auf, unter anderem mit bekannten Spielern wie „Sohni“ Nietz und Heinz-Jürgen Kraft an seiner Seite. Erst eine schwere Verletzung im Alter von 32 Jahren beendete seine aktive Karriere. Oft blickte Willi Schillings wehmütig auf diese Zeit zurück, in der das VfB 03-Team in der Bezirks- und Landesliga spielte und 1972 nur knapp den Aufstieg in die Verbandsliga verpasste. „Es ist schon schwer, von heute auf morgen aufzuhören, wenn man die anderen noch spielen sieht“, gestand er später.

Nach seinem unfreiwilligen Rückzug betreute der gelernte Werkzeugmacher zwölf Jahre lang die Altherren-Mannschaft des VfB 03. Dann schlug ihn der damalige Vergnügungswart Willi Steinberg auf der turnusgemäßen Jahresversammlung als seinen Nachfolger vor. Der Vorschlag kam für Willi Schillings vollkommen überraschend, doch dann übernahm er gerne die umfangreiche Aufgabe, die er auf seine eigene Art und Weise mit Leben füllte, stets unterstützt von seiner Ehefrau Helga. „Wir verstehen uns sehr gut und es ist immer schön, wenn man das als Paar machen kann“, sagte er einmal. Saisoneröffnungen, Neujahrsempfänge und viele Feiern mehr trugen seine Handschrift – damit förderte Willi Schillings nicht nur die Geselligkeit, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl im Verein. Noch heute erinnern sich ältere Mitglieder gerne daran zurück.

Willi Schillings nannte als Höhepunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit eine ganz besondere Partie. „Wir haben in der Bezirksliga am letzten Spieltag gegen Neviges um den Aufstieg gekämpft und mit 1000 Zuschauern gerechnet – es sind aber 1800 Menschen an die Hoffeldstraße gekommen. Aber das haben wir dann auch geschafft, auch wenn ich nichts vom Spiel gesehen habe“, erzählte Willi Schillings, für den Fußball und das Vereinsleben einen hohen Stellenwert hatten.