Der Freie TuS und Burgweinting sind die Samstagssieger Ein Spiel fiel den Platzverhältnissen zum Opfer - Vier Partien am heutigen Sonntag

Burgweinting – BSC Regensburg 3:2

Schiedsrichter: Uli Schindler. Tore: 0:1 Rudolf Verschl (45.+1 Elfmeter), 1:1 Kamil Hein (48.), 1:2 David Ezeibe (48.), 1:3 David Ezeibe (70.), 3:2 Fabian Ehrhardt (84.). Zeitstrafe: Tamas Barcsa (85. Burgweinting). Burgweintings Lauf hielt an. Der SVB (22) sicherte sich den sechsten Dreier der Saison und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. David Ezeibe erzielte seine Tore 19 und 20. Der BSC Regensburg (30) musste die sechste Niederlage hinnehmen. „Mein Trainerpartner Jochen Seitz und ich sind sehr stolz auf das Team, das die letzten Wochen hervorragende Leistungen abgeliefert hat. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Im zweiten Spielabschnitt waren wir klar besser und gewannen verdient“, freut sich Burgweinting-Coach Toni Wittmann. „Wie das Hinspiel verloren wir auch das Rückspiel mit 2:3. Uns fehlte etwas die nötige Intensität. Insgesamt ging die Niederlage aufgrund der zweiten Halbzeit, in der drei Fehler im Defensivverbund unsererseits durch Gegentore bestraft wurden, in Ordnung“, so BSC-Trainer Tobias Smolarczyk.

Freier TuS – Wiesent 3:0

Schiedsrichter: Gkgergki Diamanti. Tore: 1:0 Thomas Maier (28.), 2:0 Aaron Weber (47.), 3:0 Daniel Hochholzer (89.). Zeitstrafe: Michael Bauer (86. Wiesent); Gelb-Rot Michael Bauer (87.), Michael Wasserburger (90. beide Wiesent). Der Freie TuS (28) sicherte sich den achten Dreier (8/4/6), Wiesent (18) musste die sechste Niederlage (4/6/6) hinnehmen. TuS-Trainer Benedikt Lautenschlager war zufrieden: „Ein verdienter Dreier gegen unbequeme Gegner. Über 90 Minuten sind wir dominant aufgetreten und hätten noch höher gewonnen können. Wir sind froh, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen können. Die erste Phase der Saison war unter dem Strich positiv. Wir werden nun runterfahren, die Akkus aufladen und dann mit vielen Ideen und neuer Power in die Restsaison starten.“ Gäste-Trainer Stefan Schweiger: „Der Freie TuS war von Beginn an zweikampfstärker und wacher. Nach dem 0:2 haben wir nochmal alles probiert, konnten unsere wenigen Torchancen aber nicht nutzen und fingen uns in der Schlussphase noch das 0:3 ein.“

Walhalla – Kareth II

Die Hausherren haben die Partie wie schon das Heimspiel vor zwei Wochen gegen Wiesent aufgrund der Platzverhältnisse absagen müssen.