Der Freie TuS gewinnt in Burgweinting – Foto: Christian Brüssel

Der Freie TuS gewinnt das letzte Vorrundenspiel in Burgweinting Die Partie wurde durch eine schwere Verletzung überschattet +++ Die restlichen Partien finden am Sonntag statt

Burgweinting – Freier TuS 0:1 Schiedsrichter: Tobias Schlehuber. Tor: 0:1 Luis Haag. Der SV Burgweinting bleibt mit acht Punkten auf einem Abstiegsrang, kassierte die achte Niederlage. Der Freie TuS beendete die Vorrunde mit 22 Punkten. Überschattet wurde die Partie durch eine schwere Verletzung eines Hausherrenakteurs, der sich wohl die Achillessehne gerissen hat. „Ein unter dem Strich verdienter Auswärtssieg, mit dem wir eine starke Hinrunde abschließen. Wir kamen die ersten 30min schlecht ins Spiel. Bis auf einen Fernschuss und einen Doppel-Lattenkracher hatten wir wenig Chancen zu verzeichnen. In der zweiten Hälfte wurden wir stärker, allerdings waren die Pässe im letzten Drittel oft zu ungenau. Das Tor kam dann im richtigen Moment. Danach haben wir die Führung konsequent verteidigt und über die Zeit gebracht“, erklärt TuS-Coach Benedikt Lautenschlager. „Bis zur Verletzungsunterbrechung nach einer halben Stunde waren wir besser, hätten auch in Führung gehen müssen. Danach waren wir für einige Minuten geschockt. Im zweiten Spielabschnitt sahen die Zuschauer ein typisches 0:0-Spiel. Allerdings nutzte der TuS eine ihrer Chancen“, so SVB-Coach Jochen Seitz.

Hier die Vorberichte:





Nur acht Punkte nach elf Spielen hat der SV Burgweinting auf dem Konto. Der Vorletzte ist im Stadtduell gegen den Freien TuS (19) unter Zugzwang. Die Gäste beendeten mit einem 5:1-Heimsieg gegen Wörth eine kleine Negativserie mit drei Niederlagen in Folge. Der zweite Auswärtsdreier soll her (1/3/2).





Der TSV Wörth verlor zwar alle sechs bisherigen Auswärtsspiele, dafür ist die Mannschaft daheim noch ungeschlagen (3/3/0). Zum Abschluss einer schwachen Hinrunde fordert TSV-Trainer Walter Luttner ein positives Ergebnis gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II (16), der zuletzt Obertraubling in die Schranken gewiesen hat. Die Vöhringer-Elf möchte endlich den ersten Auswärtsdreier (0/4/2) einfahren.





Mit 22 Punkten hat der SV Obertraubling noch alle Chancen auf Rang zwei. Zuletzt musste sich die Schreiner-Elf allerdings mit einer Niederlage in Kareth und einem Last-Minute-Unentschieden, der SVO führte bis zur 96. Minute mit 2:1, bei der SG Walhalla abfinden. Gegen den FCM zählt nur der fünfte Heimdreier (4/2/0). Die Gäste aus Mintraching (9) starteten mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien. Es folgten sieben Niederlagen und zwei Remis. Zähler müssen her, egal gegen wen! Der FCM ist sicherlich Außenseiter beim Derby in Obertraubling, dennoch wird die Capar-Elf alles daransetzen, um punkten zu können. Auswärts reichte es bisher nur bei Walhalla zu etwas Zählbarem (0/1/3).





Heute, 14:00 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach SV Wiesent SV Wiesent 14:00 PUSH

Der SV Wenzenbach (31) ist bereits Herbstmeister. Die Beigang-Elf peilt im siebten Heimspiel den siebten Sieg an, um die erste Niederlage der Saison in Oberhinkofen vergessen machen zu können. Die Gäste aus Wiesent (11) sind kampfstark und für ihre Moral sowie Willensstärke bekannt. Vielleicht gelingt ja der Landeck-Elf ausgerechnet beim Spitzenreiter der erste Auswärtsdreier (0/2/2).





Heute, 15:15 Uhr SpVgg Illkofen Illkofen SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik 15:15 PUSH

Die SpVgg Illkofen (10) sicherte sich nach fünf Niederlagen in Folge immerhin ein 1:1 in Wiesent. Nun wir die Strauß-Elf versuchen, endlich den ersten Heimdreier perfekt zu machen (0/1/2). Die Gäste von Türk Genclik (18) sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen (2/3/0). Auswärts gelangen bereits drei Dreier (3/2/1). Die Bonev-Elf möchte ihre Serie weiter ausbauen.





Der SV Sünching (8) holte vier Punkte in den letzten beiden Partien nach dem Trainerwechsel. Andreas Faltermeier, der neue Coach, möchte am Sonntag im Spiel gegen Walhalla den dritten Heimdreier (2/1/2) einfahren. Die SG Walhalla (11) ist seit vier Spielen ungeschlagen (2/2/0) und möchte nachlegen. Der zweite Auswärtsdreier wird fest ins Auge gefasst (1/2/3).





Der BSC Regensburg (22) ist nach drei Siegen in Folge auf Platz drei geklettert. Mit dem fünften Heimsieg (4/0/2) könnte die Smolarczyk-Elf mit dem Rangzweiten aus Oberhinkofen (25) gleichziehen und aufgrund des direkten Vergleichs sogar vorbeiziehen. Die Gäste mussten als Aufsteiger erst eine Niederlage (7/4/1) einstecken. Am Sonntag soll der vierte Dreier in Folge angepeilt werden. Die Auswärtsbilanz ist klar positiv (4/1/1).