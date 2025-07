„Der Fokus liegt auf der Liga“ – Geiselbullach startet Löwen-Euphorie ins Bezirksliga-Abenteuer

Geiselbullach – Mit einem Heimspiel gegen den VfL Denklingen startet der TSV Geiselbullach am Sonntag, 17 Uhr, in das zweite Bezirksliga-Abenteuer der Vereinsgeschichte. Ohnehin ist der Trubel im Olchinger Norden seit dem eher unfreiwilligen Einzug in die 2. Totopokal-Hauptrunde sehr groß. Einerseits möchte Spielertrainer Stefan Held die rund um den Verein herrschende Euphorie mitnehmen, andererseits versucht er aber auch ein wenig auf die Bremse zu treten. „Der Fokus liegt auf der Liga.“

Und da haben die Gelb-Weißen zum Auftakt ein dickes Brett zu bohren. Der VfL Denklingen stieg in der Corona-Saison 2019/2021 in die Bezirksliga auf und hatte seitdem nie etwas mit dem Abstiegskampf zu tun. In der vergangenen Spielzeit wurde der VfL Sechster. „Eine kämpferisch starke, robuste Mannschaft“, urteilt Held. Der Bullacher Spielertrainer will aber mehr auf sein Team schauen. Dieses habe sich „spielerisch weiterentwickelt, auch durch die Neuzugänge.“

Weiter Verletzungssorgen bei den Bullachern