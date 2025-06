Der Fluch ist besiegt: Im vierten Anlauf steigt der FC Emmendingen auf

Vielleicht hatte der klare 4:0-Sieg in Wehr die Spieler des FC Emmendingen in trügerischer Sicherheit gewiegt, vielleicht lag es an der Sommerhitze. "Unser Vorsprung war beruhigend, unser Spiel war nicht beruhigend", sagte Trainer Mario Rombach. "Es war nicht das, was ich mir erhofft hatte." Der Vizemeister der Bezirksliga Hochrhein, die SG FC Wehr-Brennet, verzeichnete mehr Spielanteile und beanspruchte die besseren Torchancen für sich.

Dass der FCE, seines Zeichens der Vizemeister der Bezirksliga Freiburg, vor 700 Zuschauern im Elzstadion zur Pause nur 0:1 zurücklag, war schmeichelhaft – und einer Schiedsrichterentscheidung zu verdanken, die aus Emmendinger Sicht glücklich war. In der 20. Minute spielte Gästestürmer Marco Hanser den Ball ins Zentrum, und FCE-Verteidiger Michael Tomm sprang der Ball im Duell mit Johannes Baumgartner an die Hand. Der Gäste-Anhang forderte einen Strafstoß, Referee Jürgen Schätzle winkte jedoch ab. "Der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, weil zuvor wohl der Wehrer Spieler am Ball war, unser Spieler also aus kürzester Distanz angeschossen wurde", vermutete Rombach, räumte aber ein: "Aus Wehrer Sicht hätte ich auch gesagt: Elfmeter!"