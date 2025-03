Der Fluch der Rot-Weißen: Teglingen kann nicht gewinnen

Auch im x-ten Anlauf hat es nicht für einen Sieg gegen Heede gereicht. Am Ende steht ein torloses Remis – ein Ergebnis, das den Spielverlauf wohl ganz gut widerspiegelt.

Heede-Fluch hält an ... 0:0 in einem zähen Duell

Dennoch gingen wir mit dem Ziel ins Spiel, endlich den ersten Sieg gegen den SV Rot-Weiß Heede einzufahren. Doch gerade in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber mehr vom Spiel.

Die größte Chance der Partie gehörte Heede-Kapitän Andrees, dessen Distanzschuss nur am Lattenkreuz landete – da hatten wir Glück.

Nach der Pause kamen wir etwas besser rein, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Heede verteidigte diszipliniert, setzte immer wieder auf Konter und musste ab der 76. Minute in Unterzahl weiterspielen.

Doch auch mit einem Mann mehr fanden wir keine wirklichen Mittel, um den Abwehrriegel zu knacken. Unterm Strich bleibt ein leistungsgerechtes 0:0 in einem chancenarmen Spiel. Der Heede-Fluch hält also weiter an – aber irgendwann reißen wir ihn ein!

Ein großes Dankeschön an alle mitgereisten Fans, die uns auch in diesem zähen Spiel wieder lautstark unterstützt haben!