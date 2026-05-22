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Ligavorschau
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Der finale Showdown: Kampf um die Aufstiegsrelegation
Am letzten Spieltag kommt es in der A-Klasse München 1 zum ultimativen Fernduell um das Ticket für die Aufstiegsrelegation.
Der 26. und letzte Spieltag der A-Klasse München 1 steht vor der Tür. Während an der Spitze und am Tabellenende die ganz großen Entscheidungen über Meistertitel und Abstieg bereits gefallen sind, blickt die Liga am kommenden Wochenende auf ein hochemotionales Fernduell um den Einzug in die Aufstiegsrelegation. Zudem geht es im Tabellenkeller noch um die finale Platzierung hinter dem rettenden Ufer.
Der Auftakt am Samstag: Kammerbergs Chance auf Platz 11
SV Riedmoos II vs. SpVgg Kammerberg II Den Start in das Finalwochenende machen die Reserven aus Riedmoos und Kammerberg. Für beide Teams geht es sportlich um nichts Existentielles mehr, da der Klassenerhalt für beide Seiten feststeht. Dennoch hat die SpVgg Kammerberg II ein klares Ziel vor Augen: Mit einem Sieg oder einem Unentschieden können sie aus eigener Kraft am spielfreien TSV Arnbach II vorbeiziehen und die Saison auf dem elften Tabellenplatz versöhnlich beenden.
Das Relegations-Drama am Sonntag: Vierkirchen im Vorteil
SC Vierkirchen vs. TSV Allach München II
ASV Dachau II vs. SC Lerchenauer See Das absolute Highlight des Spieltags ist das Fernduell um den begehrten zweiten Platz. Der SC Vierkirchen empfängt den Tabellenneunten aus Allach und hat alle Trümpfe in der Hand. Da Vierkirchen den direkten Vergleich gegen den Verfolger aus Dachau gewonnen hat, reicht den Gastgebern bereits ein einziger Punkt zum Einzug in die Relegation.
Zeitgleich steht der ASV Dachau II gegen den SC Lerchenauer See unter massivem Druck. Die Dachauer müssen ihr Heimspiel zwingend gewinnen und gleichzeitig auf eine Schützenhilfe aus Allach hoffen: Nur bei einer Niederlage von Vierkirchen kann die Bezirksliga-Reserve im letzten Moment noch auf den Relegationsplatz springen.
Die Schaulaufen der Liga
TSV Eintracht Karlsfeld III vs. 1. FC Kollbach Der frischgebackene Meister aus Kollbach reist zum Auswärtsspiel nach Karlsfeld. Nach einer überragenden Saison mit nur einer einzigen Niederlage geht es für den Spitzenreiter vor allem darum, sich mit einer weiteren starken Leistung gebührend in Richtung Kreisklasse zu verabschieden.
SC Inhauser Moos II vs. TSV 1865 Dachau III Für den SC Inhauser Moos II schließt sich das Kapitel A-Klasse vorerst. Der feststehende Absteiger möchte sich im Heimspiel gegen die drittplatzierte Vertretung von 1865 Dachau mit Anstand aus der Liga verabschieden, während die Dachauer ihre solide Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lassen.
SpVgg Hebertshausen vs. TSV Altomünster Ein echtes Top-Spiel im Niemandsland der Tabelle rundet den Spieltag ab. Der Tabellenfünfte empfängt den Vierten aus Altomünster. Beide Teams haben eine starke Spielzeit hinter sich und kämpfen im direkten Duell um ein prestigeträchtiges Ergebnis zum Saisonabschluss.