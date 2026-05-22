Der finale Showdown: Kampf um die Aufstiegsrelegation

– Foto: SpVgg Hebertshausen

Der 26. und letzte Spieltag der A-Klasse München 1 steht vor der Tür. Während an der Spitze und am Tabellenende die ganz großen Entscheidungen über Meistertitel und Abstieg bereits gefallen sind, blickt die Liga am kommenden Wochenende auf ein hochemotionales Fernduell um den Einzug in die Aufstiegsrelegation. Zudem geht es im Tabellenkeller noch um die finale Platzierung hinter dem rettenden Ufer.