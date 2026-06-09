Der finale Höhepunkt: Neun Fußballkreise ermitteln ihre Pokalsieger Kreispokal-Finalspiele am Wochenende von red · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marian Stanienda

Unmittelbar nach dem offiziellen Ende des regulären Ligaspielbetriebs steht der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) vor seinem Pokalwochenende. Am 13. und 14. Juni 2026 werden in allen neun zugehörigen Kreisen die Titelentscheidungen im Bitburger-Kreispokal der Herren sowie in den Parallelwettbewerben der Frauen ausgespielt.

Der Spielbetrieb der Meisterschaftsrunden am Mittelrhein ist praktisch abgeschlossen, doch die finale Entscheidung über die Kreispokalsieger steht noch aus. Das bevorstehende Wochenende fungiert als zentraler Endspieltag des FVM. In konzentrierten Eventformaten ermitteln die Kreise von Aachen bis Sieg ihre jeweiligen Titelträger, wobei mancherorts bereits im Vorfeld erste Platzierungsspiele absolviert wurden. Die Entscheidungen am Samstag in Heinsberg und Euskirchen Der Finalreigen beginnt bereits am Samstag, den 13. Juni. Im Kreis Heinsberg wird das Herren-Endspiel im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion ausgetragen, wo Dynamo Erkelenz den FC Union Schafhausen empfängt. Die Frauen ziehen am Sonntag nach, wenn der TuS Jahn Hilfarth auf SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten trifft. Das Spiel um Platz drei der Herren ist bereits entschieden; hier setzte sich der FC Germania Teveren mit 4:3 nach Verlängerung gegen Waldenrath/Straeten durch.

Ähnlich verhält es sich im Kreis Euskirchen: Am Samstagabend stehen sich auf der Anlage in Blankenheim der SV Rhenania Bessenich und der TuS Chlodwig Zülpich gegenüber. Am Sonntag folgt das Frauen-Finale zwischen dem VfL Kommern und ebenfalls dem TuS Chlodwig Zülpich in Mechernich. Der dritte Platz der Herren ging bereits im Elfmeterschießen mit 6:5 an den TuS Mechernich gegen den SV Frauenberg. Sonntag: Von Aachen bis Sieg wird der Pokalsieger gesucht Am Sonntag, den 14. Juni, verdichten sich die Ereignisse in den städtischen Zentren. In Köln bildet die Sportanlage des CfB Ford Köln-Niehl die Bühne für ein Doppel-Finale. Um 15:30 Uhr treffen die SpVg. Rheindörfer und der SC Blau-Weiß Köln bei den Herren aufeinander, nachdem zuvor um 13:00 Uhr das Frauen-Finale zwischen Viktoria Köln und der DJK Südwest Köln stattgefunden hat. Das Spiel um den dritten Platz zwischen dem SV Westhoven-Ensen und dem SC Germania Ossendorf bildet den zeitlichen Auftakt der Finalwoche.