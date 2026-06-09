Der finale Höhepunkt: Neun Fußballkreise ermitteln ihre Pokalsieger

Unmittelbar nach dem offiziellen Ende des regulären Ligaspielbetriebs steht der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) vor seinem Pokalwochenende. Am 13. und 14. Juni 2026 werden in allen neun zugehörigen Kreisen die Titelentscheidungen im Bitburger-Kreispokal der Herren sowie in den Parallelwettbewerben der Frauen ausgespielt.
Der Spielbetrieb der Meisterschaftsrunden am Mittelrhein ist praktisch abgeschlossen, doch die finale Entscheidung über die Kreispokalsieger steht noch aus. Das bevorstehende Wochenende fungiert als zentraler Endspieltag des FVM. In konzentrierten Eventformaten ermitteln die Kreise von Aachen bis Sieg ihre jeweiligen Titelträger, wobei mancherorts bereits im Vorfeld erste Platzierungsspiele absolviert wurden.
Der Finalreigen beginnt bereits am Samstag, den 13. Juni. Im Kreis Heinsberg wird das Herren-Endspiel im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion ausgetragen, wo Dynamo Erkelenz den FC Union Schafhausen empfängt. Die Frauen ziehen am Sonntag nach, wenn der TuS Jahn Hilfarth auf SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten trifft. Das Spiel um Platz drei der Herren ist bereits entschieden; hier setzte sich der FC Germania Teveren mit 4:3 nach Verlängerung gegen Waldenrath/Straeten durch.
Ähnlich verhält es sich im Kreis Euskirchen: Am Samstagabend stehen sich auf der Anlage in Blankenheim der SV Rhenania Bessenich und der TuS Chlodwig Zülpich gegenüber. Am Sonntag folgt das Frauen-Finale zwischen dem VfL Kommern und ebenfalls dem TuS Chlodwig Zülpich in Mechernich. Der dritte Platz der Herren ging bereits im Elfmeterschießen mit 6:5 an den TuS Mechernich gegen den SV Frauenberg.
Am Sonntag, den 14. Juni, verdichten sich die Ereignisse in den städtischen Zentren. In Köln bildet die Sportanlage des CfB Ford Köln-Niehl die Bühne für ein Doppel-Finale. Um 15:30 Uhr treffen die SpVg. Rheindörfer und der SC Blau-Weiß Köln bei den Herren aufeinander, nachdem zuvor um 13:00 Uhr das Frauen-Finale zwischen Viktoria Köln und der DJK Südwest Köln stattgefunden hat. Das Spiel um den dritten Platz zwischen dem SV Westhoven-Ensen und dem SC Germania Ossendorf bildet den zeitlichen Auftakt der Finalwoche.
In Bonn konzentriert sich das Geschehen auf den Sportpark Nord. Das Herren-Finale bestreiten der Marokkanische SV Bonn und der SC Fortuna Bonn, während die Sportfreunde Ippendorf und Rot-Weiß Merl den Titel bei den Frauen ausspielen. Im bereits ausgetragenen kleinen Finale der Herren behielt der SV Wormersdorf mit 4:3 gegen den SC Altendorf-Ersdorf die Oberhand.
Das Modell einer zentralen Ausrichtungsstätte greift auch in den östlichen Bezirken. Der Kreis Sieg veranstaltet seine Endspiele in Neunkirchen-Seelscheid. Das sportliche Programm beginnt am Sonntagvormittag mit dem Frauen-Finale zwischen dem TuS Birk und dem SV Allner-Bödingen, gefolgt von der Partie um Platz drei der Herren zwischen dem FSV Neunkirchen-Seelscheid und den Sportfreunden Troisdorf. Das Hauptspiel der Herren bestreiten um 16:00 Uhr der SV Bergheim und der TuS Oberpleis.
Im Kreis Berg fungiert die Sportanlage des VfL Engelskirchen als Austragungsort. Der Zeitplan sieht um 11:00 Uhr das Spiel um Platz drei der Herren zwischen der Spvg. Rossenbach und dem SV Altenberg vor. Das Frauen-Finale zwischen dem TuS Immekeppel und dem TuS Homburg Bröltal leitet über zum Endspiel der Herren, in dem der SV Refrath/Frankforst gegen den SSV Homburg-Nümbrecht antritt.
Im Rhein-Erft-Kreis blickt man auf den Lukas-Podolski-Sportpark in Bergheim. Hier kommt es im Herren-Finale zum Duell zwischen GW Brauweiler und dem SV Weiden. Der SV Weiden ist doppelt vertreten, da die Frauenmannschaft gegen den Bedburger BV um den Titel spielt. Das Vorspiel um Platz drei bestreiten der FC Hürth und der SC 08 Elsdorf.
Der Kreis Aachen bündelt seine Partien im Sportzentrum Haaren. Dort stehen sich der SV Germania Eicherscheid und die DJK Rasensport Brand im Herren-Finale gegenüber, während der SC Kellersberg und der FC Concordia Oidtweiler den verbleibenden Podestplatz ausspielen.
Das Tableau wird durch den Kreis Düren komplettiert, der seine Finalisten auf dem Rymelsberg in Langerwehe versammelt. Das Herren-Finale bestreiten der SV Kurdistan Düren und der FC Germania Lich-Steinstraß. Flankiert wird die Begegnung vom Frauen-Endspiel zwischen dem SV Merken und dem SC Alemannia Straß sowie der Partie um Platz drei zwischen dem FC Rurdorf und dem SC Jülich Hoengen.