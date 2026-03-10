Der feine Fuß des SSV

– Foto: Jörn Bochmann

Diese Woche geht die Auszeichnung an Sefa Cetinkaya vom SSV Sand 1910. Gegen den Tabellenletzten TuSpo Mengeringhausen war der kreative Offensivmann beim 4:1-Erfolg mit zwei Toren und einer Vorlage der prägende Spieler auf dem Platz. Der beidfüßige Zehner, der für seine sehenswerten Treffer bekannt ist, feierte ausgerechnet rund um seinen Geburtstag die nächste starke Vorstellung. Der 1,80 Meter große Spielmacher, beruflich in der Logistik tätig, spricht im Interview über einen verdienten Sieg, eine starke Schlussphase und die Frage, wie lange die Knochen noch mitmachen.

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Sefa Cetinkaya: Wir haben insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft ist geschlossen aufgetreten, wir haben diszipliniert gespielt und unsere Chancen gut genutzt. Der Sieg war am Ende verdient und zeigt, dass wir als Team auf einem guten Weg sind.

FuPa: Am Wochenende ging es gegen Mengeringhausen, wie bewertest du den 4:1-Sieg?

FuPa: Die letzten drei Tore fielen binnen weniger Minuten – was war da los?

Sefa Cetinkaya: Man hat gemerkt, dass wir nach dem ersten Treffer noch mehr Selbstvertrauen bekommen haben. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass beim Gegner die Kräfte nachlassen. Dann haben wir das Tempo hochgehalten, schnell nach vorne gespielt und unsere Chancen konsequent genutzt.

FuPa: Du selbst hast zwei Tore erzielt und eines vorbereitet – warst du einfach gut drauf?

Sefa Cetinkaya: Natürlich freue ich mich über die Tore und die Vorlage, aber am Ende ist das immer auch das Ergebnis der ganzen Mannschaft. Meine Mitspieler haben mich gut eingesetzt und ich stand in den richtigen Momenten am richtigen Ort.

FuPa: Mit 33 hast du ein reifes Fußballer-Alter erreicht. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus, machen die Knochen noch mit?

Sefa Cetinkaya: Ich fühle mich fit und habe weiterhin große Freude am Fußball. Solange der Körper mitmacht und ich der Mannschaft helfen kann, werde ich alles geben.

FuPa: Ein Wort noch zum nächsten Spiel: Ihr müsst zum Tabellenzweiten, der FSG Gudensberg. Das wird sicher kein Spaziergang, oder?

Sefa Cetinkaya: Auf keinen Fall. Gudensberg ist eine sehr starke Mannschaft und steht nicht umsonst so weit oben in der Tabelle. Aber wir fahren mit Selbstvertrauen hin und wollen auch dort unser Spiel durchziehen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir jedem Gegner Paroli bieten.